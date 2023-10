Formel 1 in Mexiko: Verstappen bricht erneut Rekorde

Von: Lena Hempler

Teilen

Die Formel 1 war in Mexiko-Stadt. Verstappen bricht weitere Rekorde und Sergio Perez enttäuscht seine Fans. Der Ticker hier zum Nachlesen.

Update vom 30. Oktober, 00:01 Uhr: Leclerc wird nach dem Rennen noch von der Rennleitung untersucht, weil es möglicherweise sein kann, dass er sein Auto im unsicheren Zustand auf der Strecke gelassen hatte. Nach dem Unfall mit Perez verlor ein Teil seines Frontflügels und löste das virtuelle Saftey-Car aus. Vielleicht hat er aber Glück, immerhin ist niemand drüber gefahren oder irgendwas anderes passiert!

Endstand beim Großen Preis von Mexiko

1. Verstappen 2. Hamilton 3. Leclerc 4. Sainz 5. Norris 6. Russell 7. Ricciardo 8. Piastri 9. Albon 10. Ocon 11. Gasly 12. Hülkenberg 13. Tsunoda 14. Bottas 15. Zhou DNF Sargeant DNF Stroll DNF Alonso DNF Magnussen DNF Perez

Update vom 29. Oktober, 23:49 Uhr: Charles Leclerc wurde bei seinem Interview von den mexikanischen Fans ordentlich ausgebuht. Das war so laut, dass er sich auch direkt dazu äußern musste: „Leute, ich konnte nirgendwo hin“, rief er ins Mikro. Als Rennunfall wurde der Zusammenstoß auch nicht gewertet, das war auch laut Rennleitung die alleinige Schuld von Sergio Perez und nicht gemeinsam mit Leclerc.

Update vom 29. Oktober, 23:36 Uhr: Verstappen bricht seinen eigenen Rekord! Letzte Saison schaffte er 15 Saisonsiege, dieses Mal werden es mindestens 16! Aber nicht nur das, schon seit dem letzten Rennen in Austin, führt er die Liste an, mit den am meisten geführten Rennrunden einer Saison. Und kein anderer Fahrer konnte bisher so viele Siege beim Großen Preis von Mexiko einfahren, wie Verstappen – jetzt sind es fünf. Drei Siege könnte sich der Niederländer für diese Saison noch holen. Nächste Woche (05.11) geht‘s nach Brasilien!

Update vom 29. Oktober, 23:20 Uhr: Wie Williams gerade über Social Media bekannt gab, musste der Rennstall wohl noch in der letzten Runde das Auto von Logan Sargeant in die Box holen. Scheinbar soll es Benzin-Probleme gegeben haben. Vermutlich wäre nicht mehr genug Sprit im Auto für eine Probe gewesen. Punkte für die Fahrer-WM hätte der Amerikaner aber eh nicht bekommen.

Verstappen lässt sich und seinen Sieg mit Sombrero in Mexiko feiern. © IMAGO/DPPI/Panoramic

Formel 1 in Mexiko-Stadt: Verstappen gewinnt das Rennen und holt sich den 16. Saisonsieg

Runde 71/71: Da war Ricciardo kurzzeitig an Russell vorbei und dann kämpft sich der Brite dann doch wieder vorbei, um an P6 zu bleiben! Was ein spannendes Rennen! Verstappen gewinnt, sein 16. Saisonsieg. Hamilton wird zweiter und Leclerc fährt auf P3 durchs Ziel. Aber was für ein Comeback von Ricciardo! Der sammelt als siebter wichtige Punkte.

Runde 70/71: Ricciardo kämpft sich nach vorne, der Australier kommt vielleicht noch an Russell vorbei. Im DRS-Fenster ist er auf jeden Fall drin und eine Runde hat er noch!

Runde 68/71: Da gab es ganz kurz gelb im dritten Sektor, weil Stroll Valtteri Bottas keinen Platz gelassen hatte, als er ihn überholen wollte und es dann einen kleinen Zusammenstoß gab! Jetzt musst der Kanadier seinen Aston Martin abstellen.

Runde 67/71: Und jetzt ist Ocon an Hülkenberg vorbei! Jetzt muss sich der Deutsche von seinem Punkte-Traum verabschieden!

Runde 65/71: Norris versucht an George Russell vorbeizukommen und befindet sich auch im DRS-Fenster. Aber noch ist er zu weit weg. Noch eine Runde, dann sollte er nah genug dran sein.

Nico Hülkenberg macht sich mit seinem Haas breit auf der Strecke. © IMAGO/Andy Hone/LAT Images

Großer Preis von Mexiko: Magnussen nach Unfall im Medical Center

Runde 64/71: Ein kleines Update zu Kevin Magnussen: Nach seinem Unfall ist der Däne ins Medical Center gekommen und wurde durchgecheckt. Zwar haben die Ärzte erstmal nichts gefunden, es ist also alles gut. Trotzdem bleibt er wohl noch etwas zur Beobachtung dort.

Runde 63/71: Ocon versucht jetzt schon seit einer halben Ewigkeit an Hülkenberg vorbeizukommen, aber schafft es einfach nicht. Nico kämpft so hart um diesen einen letzten Punkt!

Runde 60/71: Also zwischen Norris und Ricciardo hat bei diesem Überholmanöver nur noch ein Blatt Papier dazwischen gepasst! Das war wirklich haarscharf. Aber der Brite hat sich jetzt auf P6 vorgearbeitet.

Runde 57/71: Norris ist ohne Probleme am Teamkollegen Piastri vorbeigekommen. Der Australier hat die schlechteren Reifen und das schlechtere Reifenmanagement.

Runde 54/71: Verstappen fährt auf P1 weiter den anderen davon. Mittlerweile trennen ihn mehr als zehn Sekunden von Hamilton und auch der Abstand von Hamilton und Leclerc wird momentan noch nicht kleine - obwohl Ferrari Leclerc versprochen hatte, dass die Reifen des Briten nicht mehr lange halten würden.

Yuki Tsunoda versucht zu knapp an Oscar Piastri vorbeizukommen und sorgt für eine Kollision. © IMAGO/Andy Hone/LAT Images

Formel 1 in Mexiko-Stadt: Berührung zwischen Tsunoda und Piastri

Runde 51/71: Danke Tsunodas Ausrutscher ist Hülkenberg jetzt wieder in den Punkten auf P10! Tsunoda muss sich nach seinem Dreher jetzt nämlich erstmal mit P16 zufrieden geben.

Runde 49/71: Und da gibt‘s die Berührung zwischen Tsunoda und Piastri! Und es sieht ganz so aus, als wäre das die Schuld von Tsunoda. Er lässt Piastri keinen Platz und der kann sich natürlich nicht in Luft auflösen. Nach einer Drehung von Tsunoda können aber beide weiterfahren

Runde 48/71: Fernando Alonso muss seinen Alfa Romeo abstellen. Der Spanier ist aber auch ganz am Ende des Feldes gefahren - glücklich war er definitiv nicht mit dem Auto heute.

Runde 47/71: Hülkenberg hat sich erstmal aus den Punkten verabschiedet. Der Deutsche wurde gerade von Norris überholt und musste seinen zehnten Platz abgeben.

Runde 44/71: Die beiden AlphaTauri sind dieses Rennen wirklich gut, die fahren beide um wichtige Punkte mit. Sainz, Russell, Ricciardo, Piastri und Tsunoda sind alle super nah beieinander und haben fast alle DRS bei dem jeweils vorderen Auto, das ist super spannend!

Verstappen gewinnt den Restart nach der Roten Flagge für sich. © IMAGO/Andy Hone/LAT Images

Großer Preis von Mexiko: Verstappen gewinnt Restart für sich

Runde 40/71: Leclerc schickt Hamilton kurz ein wenig in den Dreck beim Überholmanöver - hart aber fair! Hamilton ist jetzt vorbei und konnte sich auch schon etwas absetzen und sich aus dem DRS befreien.

Runde 38/71: Hamilton klebt Leclerc am Heck. Der Brite hat gute Chancen mit DRS an ihm vorbeizukommen, muss jedoch etwas mehr auf seine Reifen achten als der Monegasse.

Runde 37/71: Verstappen konnte sich auch direkt nach der ersten Runde aus dem DRS von Leclerc verabschieden. Der ist richtig am Kämpfen mit Hamilton, immerhin hat Hamilton medium Reifen, Leclerc harte. Damit ist Hamilton besser dran.

Runde 36/71: RESTART IN MEXIKO! VERSTAPPEN KOMMT AUF DEN HARTEN REIFEN SUPER WEG UND FÄHRT DIREKT NACH VORN. AUCH LECLERC KANN SICH GEGEN HAMILTON DURCHSETZEN UND SEINEN ZWEITEN PLATZ ERSTMAL BEHALTEN. HÜLKENBERG HAT EINEN PLATZ VERLOREN UND IST AUF P10.

Runde 35/71: Die Fahrer machen sich langsam wieder bereit und steigen in die Autos. Um 22:13 Uhr (MESZ) soll es weitergehen! Die Rennleitung hat durchgegeben, dass es ein stehender Start sein wird, kein rollender. Die Fahrer reihen sich also wieder in die Startpositionen ein.

Formel 1 in Mexiko-Stadt: Magnussen schlägt ein und sorgt für Rote Flagge

Runde 34/71: ROTE FLAGGE! Das Rennen wird unterbrochen, die Fahrer müssen in die Box und die Strecke räumen, die Barriere muss repariert werden, das wird wohl eine Weile dauern. Gut für Leclerc - der kann sich jetzt einen neuen Frontflügel holen.

Runde 33/71: GELBE FLAGGE! KEVIN MAGNUSSEN IST EINGESCHLAGEN! DER HAAS BRENNT UND MUSS GELÖSCHT WERDEN UND ES SIEHT FAST SO AUS, ALS WÄRE BEI DEM HAAS HINTEN WAS GEBROCHEN, ALS ER ÜBER DEN CURB GEFAHREN IST! Wie ärgerlich für Ferrari, gerade kam Leclerc zum Boxenstopp und jetzt kann Verstappen ganz in Ruhe reinfahren und sich neue Reifen holen und die Führung bleibt bei ihm.

Runde 31/71: Red Bull und Ferrari sind auf verschiedenen Strategien. Während Red Bull ganz klar eine Zwei-Stopp-Strategie fährt, versucht es Ferrari mit einem Ein-Stopper. Aber ob das funktioniert? Hat es in Austin auch nicht unbedingt, wenn wir uns an das Rennen letzte Woche erinnern.

Runde 29/71: Verstappen hat‘s an Sainz vorbeigeschafft, ohne große Probleme. Acht Sekunden trennen ihn jetzt von Leclerc auf P1. Norris und Bottas liefern sich einen spannenden Kampf um P9!

Runde 25/71: Ricciardo macht - seinem vielleicht zukünftigen Teamkollegen - Verstappen direkt Platz, als dieser an ihm vorbei will. Und der Niederländer schießt nach vorne! Gleich wird er bei Sainz anklopfen und bis Leclerc ist es dann auch nicht mehr weit.

Nico Hülkenberg macht sich in seinem Haas breit auf der Strecke vor Pierre Gasly. © IMAGO/Mark Sutton/Sutton Images

Großer Preis von Mexiko: Hamilton mit guten Chancen aufs Podium

Runde 24/71: Hülkenberg kommt jetzt das erste Mal in die Box - Gasly wird sich freuen, dass er keinen Weg mehr an dem Deutschen vorbei finden muss. Hamilton kommt jetzt ebenfalls rein und versucht einen Undercut gegen Sainz.

Runde 22/71: Verstappen war beim Boxenstopp und hat seinen ersten Platz an Leclerc abgegeben, kämpft sich aber schnell wieder nach vorne. Hamilton kämpft mit Sainz um den zweiten Platz, aber der Spanier verteidigt nicht nur sich, sondern auch Leclerc!

Runde 17/71: Leclerc und Verstappen trennen jetzt schon über Sekunden und der Reifenverschleiß von Ferrari ist bekanntlich sehr hoch. Das könnte Mercedes, ganz besonders Hamilton zugutekommen. Der Brite hat echte Chancen auf ein Podium in Mexiko!

Runde 15/71: Nico Hülkenberg hält quasi das ganze Mittelfeld auf. Der Haas ist auf den Geraden extrem stark und schwer zu überholen. Gasly kommt einfach nicht vorbei und zwischen Russell und Hülkenberg liegen schon acht Sekunden!

Runde 11/71: Hamilton hat es jetzt an Ricciardo vorbeigeschafft und sein Kollege George Russell versucht das gleiche bei Oscar Piastri, der Australier lässt sich jedoch nicht so leicht überholen.

So wenig Platz hatte Charles Leclerc zwischen den beiden Red Bull. © IMAGO/DPPI/Panoramic

Formel 1 in Mexiko-Stadt: Rennleitung schaut sich Leclercs Frontflügel nochmal an

Runde 9/71: Für Leclerc könnte der kaputte Frontflügel doch noch ein Nachspiel haben, die Rennleitung untersucht den Vorfall unter dem Aspekt vom „Fahren in unsicheren Bedingungen“. Sein abgefallenes Teil hat nämlich ein virtuelles Saftey-Car ausgelöst.

Runde 7/71: Gewinner des Starts ist übrigens nicht nur Verstappen, sondern auch Hülkenberg. Der hat es mittlerweile auf P8 geschafft! Und Daniel Ricciardo kämpft gegen Lewis Hamilton um seinen vierten Platz. Noch ist da nichts entschieden.

Runde 6/71: Perez ist jetzt doch aus dem Auto ausgestiegen, der Red-Bull-Fahrer wird nicht mehr weitermachen können und das Ganze spricht nicht für ihn. Hamilton kann jetzt Punkte gutmachen und Perez auf die zweite Position in der Weltmeisterschaft näher kommen!

Runde 5/71: Wir haben das virtuelle Safety-Car, nachdem ein Teil von Leclercs Flügel auf die Strecke gefallen ist.

Runde 4/71: Verstappen hat schon zwei Sekunden auf Leclerc rausgeholt. Der Monegasse hat nach seinem Zusammenstoß mit Perez seinen Frontflügel beschädigt, bleibt aber erstmal draußen. Und es sieht ganz so aus, als würde Red Bull versuchen wollen Perez nochmal auf die Strecke zu lassen!

Perez fliegt nach dem Start raus, weil er Leclerc keinen Platz gelassen hatte. © IMAGO/DPPI/Panoramic

Großer Preis von Mexiko: Perez schießt sich selbst ins Aus

Runde 1/71: UND ES GEHT LOS IN MEXIKO-STADT! VERSTAPPEN KOMMT UNFASSBAR GUT WEG UND KÄMPFT SICH DIREKT ZWISCHEN DIE BEIDEN FERRARI UND VON LINKS KOMMT DANN AUCH SERGIO PEREZ. BEIDE RED BULL NEHMEN LECLERC IN DIE MANGEL UND DANN GIBT‘S DIE BERÜHRUNG ZWISCHEN PEREZ UND LECLERC. BEIDE FLIEGEN KURZ RAUS FAHREN ABER ERSTMAL WEITER UND DANN IST ES DOCH DAS AUS FÜR PEREZ! DER MEXIKANER MUSS SEIN AUTO NACH DER ERSTEN RUNDE ABSTELLEN.

Update vom 29. Oktober, 20:54 Uhr: Noch sechs Minuten bis zum Rennstart. Kann Ferrari die Pole zum Sieg fahren? Wo wird Perez beim Heim-GP landen und kann Ricciardo im AlphaTauri mit den Top-Teams mithalten?

Update vom 29. Oktober, 20:37 Uhr: Verstappen startet zwar von Position drei, hat aber gute Chancen nach der ersten Kurve erster zu sein. So war das zumindest zwei Jahre zuvor in Mexiko. Damals überholt er direkt beide Mercedes, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas und gewann so das Rennen.

Update vom 29. Oktober, 20:12 Uhr: Nico Hülkenberg feiert heute ein ganz besonderes Jubiläum: Für den Deutschen ist es der 200. Grand-Prix in einem Formel-1-Auto, zur Feier des Tages hat sich Nico ein ganz besonderes Helmdesign mit alten Fotos überlegt!

Erstmeldung vom 29. Oktober, 19:11 Uhr: Lance Stroll wird aus der Boxengasse starten! Das Team musste nach der Sperrfrist noch an seinem Auto arbeiten.

Daniel Ricciardo feiert seinen vierten Startplatz in Mexiko. © IMAGO/ Michael Potts

Formel 1 in Mexiko-Stadt: Ricciardo sorgt für Überraschung beim Qualifying

Mexiko-Stadt – Eigentlich sollte es das Formel-1-Wochenende für Red-Bull-Fahrer Sergio Perez werden. Doch ausgerechnet sein größter Konkurrent um das Cockpit für 2024 stiehlt ihm bei seinem Heim-Grand-Prix die Show! Das stärkste Team war am Samstag (28.10) definitiv Ferrari. Die erste Startreihe gehört beim Rennen am Sonntag Charles Leclerc und Carlos Sainz, gefolgt von Max Verstappen auf P3. Danach wird es jedoch interessant, Daniel Ricciardo fährt überraschenderweise auf Startplatz vier. Es ist erst das zweite Rennen, das der Australier nach seiner Handverletzung bestreiten kann und schon schlägt er seinen vielleicht größten Konkurrenten: Sergio Perez.

Der Mexikaner hatte es in dieser Formel-1-Saison nicht leicht. Oft verpasste er den Einzug in Q3, beim Rennen schaffte er es in letzter Zeit auch nicht mehr aufs Podium und den zweiten Platz in der Fahrer-WM könnte Perez sogar noch verlieren. Red Bull ist nicht gerade dafür bekannt, sich an Fahrer zu binden, die nicht abliefern. Sollte er den Platz in der Fahrer-WM wirklich verlieren, wird Daniel Ricciardo als sein Ersatz spekuliert. In den letzten vier Rennen der Saison kann noch einiges passieren.

Max Verstappen beim Großen Preis von Mexiko 2023. © IMAGO/Steven Tee/ LAT Images

Großer Preis von Mexiko: Verstappen reist mit Sicherheitspersonal an

Bereits beim Rennen in Austin (22.10) hat sich bei der Podiumsfeier gezeigt, dass Max Verstappen nicht unbedingt ein gern gesehener Gast ist. Die Interviews und die Pokal-Übergabe wurden von Buh-Rufen der Fans an der Strecke begleitet, Verstappen schien das nicht besonders interessiert zu haben. Zugeschrieben wurden diese Buh-Rufe Fans von seinem Teamkollegen Perez. Deswegen hat Red Bull im Vorfeld des GP in Mexiko für mehr Sicherheitspersonal für Verstappen gesorgt.

„Max will das eigentlich nicht und ist entspannt. Aber wir haben Verantwortung für ihn. Deshalb wollen wir nur auf Nummer sicher gehen“, erzählte Helmut Marko dem f1-insider. Verstappen kann den Trubel um ihn nicht so ganz nachvollziehen: „Ich bin am Dienstag nach Mexiko gekommen, und überall bin ich sehr herzlich empfangen worden. Ich bin hier, um meinen Job zu machen, aber ich erwarte keine Schwierigkeiten.“ Auch bei diesem GP hat er gute Chancen auf den Sieg, wo Perez landet wird sich zeigen – die Stimmung der Fans wird wohl zum Großteil davon abhängig sein. (lhe)