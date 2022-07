„Gefährden ihr Leben“: Polizei mit eindringlicher Warnung vor Formel-1-Rennen in Silverstone

Von: Antonio José Riether

Teilen

Vor dem Großen Preis von Großbritannien warnt die Polizei vor einer Protestaktion. Bereits vor zwei Jahren gelangten Aktivisten in Silverstone auf die Rennstrecke.

Silverstone - Am Wochenende steht das zehnte Formel-1-Rennen der Saison an. Im englischen Silverstone will Weltmeister Max Verstappen seinen Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez und dem Ferrari-Herausforderer Charles Leclerc ausbauen. Auch auf den zuletzt extrem unglücklichen Mick Schumacher sind viele Augen gerichtet. Doch neben dem sportlichen Wettkampf könnte es zu einem weiteren aufsehenerregenden Zwischenfall kommen: Die Polizei schlägt aufgrund einer möglichen Protestaktion Alarm.

Großer Preis von Großbritannien Datum: Sonntag, 3. Juli 2022 Streckenlänge: 5,891 km Rennlänge: 306,198 km in 52 Runden Die meisten Poles: Lewis Hamilton (7)

Formel 1: Aktivismus-Alarm in Silverstone - „Wenn sie diesen Plan durchsetzen, gefährden sie Leben“

Wie die Behörden der Grafschaft Northamptonshire am Freitag mitteilte, gebe es konkrete Hinweise darauf, dass eine Gruppe von Aktivisten eine Aktion plane. Dabei gehe es darum, den Großen Preis von Großbritannien zu stören, womöglich sogar mit dem hochriskanten Betreten der Strecke.

Darum sah sich der zuständige Chefinspektor Tom Thompson dazu genötigt, eine Warnung zu formulieren. „Eine befahrene Rennstrecke zu betreten, ist extrem gefährlich. Wenn Sie diesen rücksichtslosen Plan umsetzen, gefährden Sie Leben“, appellierte er vor dem Rennwochenende. Die Beamten kündigten vor dem Grand Prix eine verstärkte Präsenz der Einsatzkräfte sowie umfassende Maßnahmen an, um den möglichen Protest zu verhindern.

Chefinspektor warnt Aktivisten vor Formel-1-Rennen in Silverstone: „Jeder wird gefasst werden“

Thompson warnte jedoch nicht nur vor den Folgen des Betretens der Strecke, sondern wandte sich direkt an die Aktivisten. „Protestieren ist natürlich das Menschenrecht aller in diesem Land, und wir freuen uns sehr, mit Ihnen zu sprechen, um Ihnen zu helfen, einen friedlichen Protest auf der Rennstrecke zu ermöglichen“, so Thompson. Er bat außerdem darum, „keine Situation zu schaffen, die Leben in Gefahr bringt“.

Des Weiteren drohte Thompson den potenziellen Tätern mit Konsequenzen. „Jeder, der das Rennwochenende nutzen will, um ein Verbrechen zu begehen, wird gefasst werden“, versicherte er. Zudem bat der Chefinspektor die Öffentlichkeit, „besonders wachsam zu sein“ und der Polizei verdächtige Beobachtungen zu melden.

Polizei warnt vor Protest-Aktion in Silverstone: Erinnerungen an Extinction-Rebellion-Protest

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Umwelt-Initiative eine Aktion bei einem Formel-1-Rennen durchführt. Bereits im Jahr 2020 wurden in Silverstone vier Aktivisten von „Extinction Rebellion“ festgenommen, nachdem sich diese auf illegalem Weg Zutritt zur Strecke verschafft hatten.

Mit orangen Marshal-Uniformen stahlen sie sich in den Innenbereich und breiteten während der Einführungsrunde ein Banner mit der Aufschrift „Act Now“ (Deutsch: „Jetzt handeln“) aus. Die Organisatoren werden alles tun, um eine Wiederholung dieser Aktion zu verhindern. (ajr)