Sky bestätigt: Formel-1-Rennen in Barcelona frei empfangbar

Von: Christoph Wutz

Teilen

Durch das RTL-Aus nach der letzten Saison sind keine Formel-1-Rennen mehr im Free-TV zu sehen. Der Lauf in Spanien ist jetzt dennoch frei empfangbar.

Berlin/Barcelona – Die Formel 1 ist wieder in vollem Gange. Mit dem Großen Preis von Spanien steht am kommenden Wochenende ein echtes Highlight der Rennserie vor der Tür. Spannung ist dabei nach der Machtdemonstration von Max Verstappen beim Rennen in Monaco allemal geboten. Und Fans können sich über eine weitere Nachricht freuen: Sky überträgt das Rennen frei empfangbar und kostenlos. Diese Entscheidung kommt aber überraschend: Eigentlich hatte der Sender einen anderen Lauf zeigen wollen.

Großer Preis von Spanien Austragungsort: Montmeló bei Barcelona Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya Im Rennkalender der Formel 1 seit: 1991 Rekordsieger: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (je sechs Siege)

Formel 1: Großer Preis von Spanien kostenlos und frei empfangbar auf YouTube-Kanal von Sky zu sehen

Das Rennen in Barcelona wird am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Formel-1-YouTube-Kanal von Sky gestreamt. Um den Grand Prix sehen zu können, bedarf es keines Abonnements beim Pay-TV-Sender. Die Übertragung ist kostenlos und frei empfangbar.

Doch damit nicht genug: Sky kündigte bereits an, dass nicht nur der Großen Preis von Spanien auf der Video-Plattform angeboten wird. Auch das Rennen in Budapest, das am 23. Juli stattfinden und das vorletzte vor der Sommerpause sein wird, im offenen Stream auf YouTube zu übertragen.

Szenen wie diese beim Großen Preis von Spanien im vergangenen Jahr gibt es dieses Jahr frei empfangbar zu bestaunen. © Imago / Shutterstock

Vertragliche Regelung: Sky muss vier Rennen pro F1-Saison kostenlos übertragen

Der Bezahlsender erfüllt damit vertragliche Pflichten. Pro Formel-1-Saison muss er vier Läufe der Rennserie frei empfangbar zeigen. In den vergangenen beiden Jahren hatte Sky diese Rennen noch per Sublizenz zum Sender RTL verlagert. Nach dem letzten Formel-1-Jahr war dieser Kontrakt aber ausgelaufen, sodass in dieser Saison bislang keine Boliden der Rennserie live im Free-TV zu sehen waren.

Welche zwei weiteren Großen Preise in diesem Jahr kostenlos übertragen werden, steht noch nicht fest. Ebenso ist unklar, auf welcher Plattform sie gezeigt werden. Eine Sublizenz-Regelung wie zuvor mit RTL scheint unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

Alle Formel-1-Weltmeister nach Anzahl der Siege Fotostrecke ansehen

Sky wollte eigentlich das inzwischen abgesagte Formel-1-Rennen in Imola frei empfangbar zeigen

Trotz der vertraglichen Regelung kommt die Entscheidung des Pay-TV-Senders ein wenig überraschend. Ursprünglich hatte Sky geplant, den Großen Preis der Emilia-Romagna frei empfangbar zu streamen. Allerdings war das Formel-1-Rennen in Imola aufgrund starker Regenfälle in der italienischen Region im Vorfeld abgesagt worden.

Eigentlich hätte der Lauf in Imola am 21. Mai ausgetragen werden sollen. Jetzt wird er wohl ersatzlos gestrichen. Stattdessen organisierte Formel-1-Weltmeister Max Verstappen eine Art Ersatzrennen. (wuc)