Gute Nachrichten für Motorsport-Fans: Formel 1 zurück im Free-TV

Die Formel 1 kehrt 2024 ins Free-TV zurück. Möglich macht das eine Kooperation zwischen den beiden Sendern RTL und Sky.

Köln – Wenn das nicht mal ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für alle Formel-1-Enthusiasten ist? Die berühmteste Rennserie der Welt feiert in der kommenden Saison ihr Comeback im deutschen Free-TV. Motorsport-Fans wissen natürlich: Von 1991 bis 2020 – für über 500 Rennen – war die Formel-1 fester Bestandteil im Programm des Privatsenders RTL, ehe die Rechte an Sky übergingen. Dass zukünftig RTL wieder Rennen ausstrahlen wird, ist einer neuen Kooperation zu verdanken.

Nicht nur live oder im Pay-TV: Ab 2024 kommen deutsche Fernsehzuschauer auch wieder kostenfrei in den Genuss einiger Formel-1-Rennen. © IMAGO / Motorsport Images

Motorsport-Fans entzückt: Formel 1 zurück im Free-TV

2024 wird es wieder so weit sein, dann zischen die Formel-1-Boliden wieder über die RTL-Mattscheibe. Der Sender schreibt in einer Mitteilung: „Das ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft zwischen dem langjährigen Formel-1-Sender RTL und Rechteinhaber Sky.“ Weiter heißt es, dass diese Partnerschaft zunächst auf zwei Jahre ausgelegt sein wird. Wichtig zu wissen: Sky ist vertragsrechtlich dazu verpflichtet, pro Jahr vier Rennen im Free-TV auszustrahlen. In diesem Jahr fand der Medienkonzern Sky-Deutschland jedoch keinen passenden Kooperationspartner und brachte daher vereinzelte Übertragungen auf YouTube.

Insgesamt wird RTL zugestanden, sieben Formel-1-Rennen pro Saison für seine Zuschauer kostenfrei auszustrahlen – für alle weitere Rennen bedarf es entsprechend auch weiterhin eines zahlungspflichtigen Sky-Zugangs. Allerdings: Damit ist die Motorsport-Kooperation beider Sender noch nicht ausgeschöpft, denn auf RTL+ werden darüber hinaus alle Qualifikationssessions der Formel 1 übertragen. Das erste Rennen der neuen Saison steigt übrigens am 2. März in Bahrain – und wird direkt auf allen RTL-Plattformen zu sehen sein.

Auch Fußball von Kooperation betroffen

Wo Sky und RTL schon dabei sind, weiten sie ihre Zusammenarbeit auch noch auf den Fußball aus. So darf RTL+ zukünftig wöchentlich ein Spiel der Premier League senden, ferner wird es drei Konferenzschaltungen der 2. Bundesliga pro Saison auf RTL geben. Sky wiederum darf sich ab 2024 und pro Spielwoche von RTL zwei Spiele der Europa League oder der Europa Conference League schnappen. „Zudem umfasst die Partnerschaft ausgesuchte Highlight-Rechte, Sky-Fiction-Blockbuster sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen den Produktionen und Redaktionen der beiden Unternehmen“, erläutert RTL in seiner Pressemeldung.

Hintergründe über das eingegangene Engagement verrät Sky-Deutschland-CEO Barny Mills, der in der genannten Meldung zitiert wird: „Die innovative Partnerschaft mit RTL ermöglicht es uns jetzt, noch mehr Zuschauern einige der spannenden Sporterlebnisse zu zeigen, die das brillante Team bei Sky Sport für sie bereithält. Sie bekommen damit einen Einblick in das komplette Angebot eines Abonnements.“ Zu einer weiteren Neuerung in der Formel 1 kommt es ab 2026: Audi möchte dann ebenfalls in die Motorsportserie einsteigen. Dies betonte der deutsche Autokonzern erst kürzlich wieder und entkräftete dabei Gerüchte, die von einem Absehen von diesem Vorhaben sprachen. (chnnn)