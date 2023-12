Vertrauliche Informationen weitergegeben? FIA ermittelt gegen Mercedes-Teamchef

Von: Marcel Schwenk

Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht im Verdacht, vertrauliche Informationen von seiner Frau Susie erhalten zu haben. Die FIA leitet Ermittlungen ein.

München – Winterpause in der Formel 1 als Zeit der Ruhe und Entspannung? Für die Fahrer vielleicht, für die Verantwortlichen der FIA, dem internationalen Dachverband der Rennserie, aber vorerst nicht.

Formel 1: Erhielt Mercedes-Boss Toto Wolff vertrauliche Infos von Frau Susie?

Denn wie am Dienstag, also rund zwei Wochen nach dem finalen Saisonrennen in Abu Dhabi, publik wurde, hat die FIA Untersuchungen gegen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und dessen Frau Susie eingeleitet.

Der Grund: Laut dem Magazin BusinessF1, das im Fahrerlager als nicht unumstritten gelten soll, habe Wolff während eines Meetings mit anderen Teamchefs bereits Kenntnis von Informationen gehabt, zu denen er eigentlich keinen Zugang haben sollte.

Stehen im Zentrum von FIA-Untersuchungen: Mercedes Teamchef Toto Wolff (li.) und seine Frau Susie, Geschäftsführerin der F1 Academy. © eu-images / Imago Images

Formel 1: Susie Wolff als Geschäftsführerin der F1 Academy mit Zugang zu vertraulichen Infos?

Diese könnten demnach vom Formula One Management (FOM), das unter anderem für die Vermarktung zuständig ist, stammen. Dort fungiert Susie Wolff als Geschäftsführerin der Formel-1-Academy, also der Formel 1 für Frauen.

„Ich glaube, das ist illegal. Ich halte es für höchst illegal. Es gibt einen massiven Interessenskonflikt. Davon abgesehen ist es äußerst unethisch“, zitiert BusinessF1 eine nicht näher genannte Person. Teamchefs sollen F1-Präsident Mohammed bin Suleyman ihre Bedenken mitgeteilt haben.

Formel 1: Susie Wolff reagiert deutlich auf Vorwürfe und eingeleitete Untersuchung

Die mittlerweile eingeleiteten Untersuchungen der FIA sorgen sowohl bei Mercedes als auch beim FOM für Unverständnis. Der Rennstall nehme „die allgemeine Erklärung der FIA von heute Abend (Dienstag, Anm. d. Red.) zur Kenntnis, die auf unbegründete Anschuldigungen eines einzelnen Medienorgans reagiert“.

„Wir weisen die Anschuldigungen in der Erklärung und die damit verbundene Medienberichterstattung, die die Integrität und Compliance unseres Teamchefs zu Unrecht angreift, entschieden zurück“, heißt es im Mercedes-Statement weiter. Ähnlich äußerte sich auch FOM. Dort sei man „zuversichtlich, dass kein Mitglied unseres Teams unautorisierte Informationen an einen Teamchef weitergegeben hat“.

Eine dritte Reaktion zu der Thematik kam von Susie Wolff selbst, die sich in den sozialen Netzwerken erzürnt zeigte. Sie sei „zutiefst beleidigt, aber leider nicht überrascht“. „Es ist entmutigend, dass meine Integrität auf diese Art und Weise infrage gestellt wird. Besonders, wenn das auf einschüchterndem und frauenverachtendem Verhalten zu beruhen scheint und sich auf meinen Familienstand und nicht auf meine Fähigkeiten konzentriert.“ (masc)