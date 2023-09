Übler Scherz über Zustand von Michael Schumacher löst Shitstorm aus

Von: Korbinian Kothny

Der spanische Moderator Antonio Lobato leistet sich einen üblen Aussetzer im Fernsehen. Der 58-Jährige scherzte über den Zustand von Michael Schumacher.

Suzuka – Im Dezember jährt sich der schwere Ski-Unfall von Michael Schumacher zum zehnten Mal. Und auch nach zehn Jahren ist nach wie vor so gut wie nichts bekannt über den Gesundheitszustand der deutschen Formel-1-Legende. Ein verbaler Aussetzer eines spanischen Moderators im Rahmen des GP von Japan am vergangenen Wochenende sorgte jetzt für einen üblen Shitstorm im Internet.

Lobato Teil vierköpfiger Expertenrunde in Spanien

Was war passiert? Der Journalist und Formel-1-Experte Antonio Lobato war am Sonntag Teil einer vierköpfigen Runde für den in Spanien übertragenden Streaming-Dienst DAZN.

Bei der Analyse des Rennens kam das Quaretett im Laufe der Sendung dann auf das Thema Red Bull zu sprechen. Lobatos Kollege Toni Cuquerella sprach den Spanier folgendermaßen an: „Adrian Newey (Ingenieur von Red Bull, Anm. d. Red.) zittert schon, weil Antonio Lobato kommt.“

Spanischer Moderator kassiert üblen Shitsorm nach Schumacher-Witz

Daraufhin entgegnete der Moderator lachend: „Lasst Michael zittern!“ Und legte noch nach: „Gut, Michael kann nicht zittern.“ Dabei bezog sich Lobato offensichtlich auf den Gesundheitszustand von Schumacher, den seine Familie vor der Öffentlichkeit geheim hält.

Schnell ging der Clip vom unpassenden Kommentar in den sozialen Medien viral und löste einen heftigen Shitstorm aus. Viele User verurteilten das Verhalten des Formel-1-Experten und forderten eine Entschuldigung, oder sogar dessen Entlassung.

Lobato mit fünfminütigem Entschuldigungsvideo

Zumindest ersterem kam der 58-Jährige am Montag nach. Auf X (vormals Twitter) veröffentlichte Lobato ein fünfminütiges Entschuldigungsvideo. „Ich habe einen Fehler gemacht, ohne böse Absichten zu haben“, erklärte der Spanier. „Ich wollte keinen Witz machen. Ich wollte mich nicht über Michael Schumacher lustig machen.“

Lobato betonte in der Situation unbeholfen und tollpatschig gewesen zu sein. „Ich entschuldige mich bei allen, die sich durch meinen Spruch gestern beleidigt gefühlt haben. Ich meine es wirklich ernst“, sagte der Spanier zum Abschluss. Schumachers Sohn Mick könnte derweil einen Plan B in der kommenden Saison verfolgen. (kk)