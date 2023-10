Formel-1-Stars Leclerc und Hamilton reagieren auf nachträgliche Disqualifizierung

Von: Andre Oechsner

Charles Leclerc und Lewis Hamilton sind im Anschluss an den Großen Preis der USA disqualifiziert worden. Die Reaktion der beiden spricht Bände.

Austin – Charles Leclerc und Lewis Hamilton präsentieren sich ihren Abonnentinnen und Abonnenten ihrer Instagram-Präsenz wie zwei Paradiesvögel. Einmal im schrillen Outfit, ein anderes Mal im Privatjet beim Sushi-Essen.

Formel 1: Charles Leclerc und Lewis Hamilton in schlechter Stimmung

Die neuen Beiträge, die beide auf ihren Profilen hochgeladen haben, zeichnen jedoch das Gegenteil. Auf einem Bild sind Leclerc und Hamilton sitzend auf einer Couch während der Gesprächsrunde nach dem Großen Preis der USA zu sehen. In beiden Gesichtern sind keinerlei Emotionen zu erkennen.

„Mood“, also „Stimmung“, schreiben die beiden Formel-1-Piloten dazu. Solche Bilder lassen ansonsten viel Raum für Spekulationen. Dieses Mal ist allerdings klar, um was es geht. Leclerc und Hamilton wollen damit ihre Stimmung ausdrücken, die sie beide wegen ihrer nachträglichen Disqualifikation beim Formel-1-Rennen im texanischen Austin umtreibt.

Warum Charles Leclerc und Lewis Hamilton in Austin disqualifiziert wurden

Mercedes-Pilot Hamilton hatte die Ziellinie eigentlich hinter dem bereits als Weltmeister feststehenden Max Verstappen als Zweiter überquert, Leclerc steuerten seinen Ferrari nach Rennabschluss auf den 6. Platz. Hamilton hätte somit 18, Leclerc zehn Punkte gutgeschrieben bekommen.

Die beiden Fahrer wurden infolge der technischen Abnahme nach dem Rennen aber aus der Wertung genommen. Grund hierfür waren zu stark abgenutzte Bodenplatten an beiden Autos. Zum Verhängnis wurde ihnen ein Verstoß gegen Artikel 3.5.9 des Technischen Reglements des Automobil-Weltverbands FIA.

Charles Leclerc (l.) und Lewis Hamilton sind nach dem Großen Preis der USA disqualifiziert worden. © IMAGO/Mark Sutton

Formel 1 startet an diesem Wochenende in Mexiko

Dieser schreibt vor, dass die Bodenplatten, gemessen an den dafür vorgesehenen Löchern, im Laufe eines Wochenendes nicht mehr als einen Millimeter abnutzen dürfen und mindestens neun Millimeter dick sein müssen. Das wurde Leclerc und Hamilton letzten Endes zum Verhängnis. An diesem Wochenende geht es in der Formel 1 bereits mit dem Großen Preis von Mexiko weiter. (aoe)

