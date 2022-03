Timo Glock (Formel 1): Alle Infos zum Sky-Experten – seine Motorsport-Karriere und Erfolge

Timo Glock © Thomas Pakusch / IMAGO

Timo Glock – alles über die Karriere-Stationen des deutschen Rennfahrers und Sky-Experten, der bislang im Motocross- und im Kartsport, in der Formel 1 und in der DTM Erfolge feierte.

Lindenfels – Die hessische Stadt im Odenwald ist der Geburtsort des Rennfahrers Timo Glock. Als Sohn eines Gerüstbau-Unternehmers erlernte er dessen Handwerk, bevor er sich dem Motorsport widmete. Seine Rennsport-Karriere wurde vor allem durch die Formel 1 und die Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) geprägt. Heute ist Timo Glock zudem Formel-1-Experte für Sky. Der Rennfahrer hat aus seiner Ehe mit Isabell Glock einen Sohn und eine Tochter und lebt in der Schweizer Gemeinde Gottlieben, im Kanton Thurgau.

Timo Glock, Formel 1: Die ersten 22 Jahre seines Lebenslaufs

Der Deutsche Timo Glock wurde als Formel-1-Rennfahrer international bekannt. Hier folgen die Meilensteine seines Lebenslaufs, die ihn an diesen Punkt seiner Karriere brachten:

1982 kam Timo Glock am 18. März in der südhessischen Stadt Lindenfels zur Welt. Er wuchs in Wersau auf und absolvierte eine Ausbildung als Gerüstbauer.

1996 sammelte er im Motocross erste Erfahrungen im Motorsport.

1997 wechselte der Rennfahrer zum Kartsport, dem er bis 1999 treu blieb.

2000 erfolgte sein Wechsel in die Juniorenklasse des Formelsports, wo er in der deutschen Formel BMW auf Anhieb den Meistertitel errang.

2001 wiederholte er diesen Erfolg in der deutschen Formel BMW.

2002 wechselte Timo Glock in die deutsche Formel 3, wo er als Dritter in der Gesamtwertung zum besten Neueinsteiger avancierte.

Als 2003 die Formel-3-Euroserie gegründet wurde, nutzte sie der deutsche Motorsportler mit drei Siegen als Sprungbrett für seine weitere Karriere in der Formel 1.

Timo Glock: Karriere-Stationen & Erfolge von Formel 1 bis DTM

Am 13. Juni 2004 feierte Timo Glock beim Grand Prix von Kanada in Montreal sein Renndebüt in der Königsklasse des Motorsports, der Formel 1. Er sprang für den Stammfahrer Giorgio Pantano ein und bekam für seinen siebten Platz zwei WM-Punkte. Als Pantano zurückkam, wurde Glock wieder Test- und Ersatzfahrer, bevor er vor Saisonende abermals als Ersatz einsprang.

Aufgrund der angespannten Finanzlage des Jordan-Rennstalls wechselte Timo Glock 2005 zu der US-Motorsportserie Champ Car World Series. Er wurde im Team Rocketsports Racing Zweiter und erhielt die Auszeichnung „Rookie of the Year“. Im folgenden Jahr startete er in der neuen GP2-Serie; 2007 kehrte er zur Formel 1 zurück.

Nachfolgend die Stationen und Erfolge der Karriere von Timo Glock im Überblick:

2004 Formel 1 Platz 19

2005 Champ Car Platz 8

2006 GP2-Serie Platz 4

2007 GP2-Serie; Formel 1 - Meister; Testfahrer

2008 Formel 1 Platz 10

2009 Formel 1 Platz 10

2010 Formel 1 Platz 25

2011 Formel 1 Platz 25

2012 Formel 1 Platz 20

2013 DTM Platz 9

2014 DTM Platz 16

2015 DTM Platz 15

2016 DTM Platz 10

2017 DTM Platz 7

2018 DTM Platz 5

2019 DTM Platz 12

2020 DTM Platz 5

2021 DTM Platz 17

Während seiner aktiven Jahre als Formel-1-Pilot bestritt Timo Glock insgesamt 91 Grand-Prix-Rennen.

Timo Glock: Formel-1-Experte bei Sky

Als mit Sky Sport F1 der erste lineare Formel-1-Sender im deutschen Fernsehen startete, nahm Timo Glock mit großer Freude die Herausforderung als Formel-1-Kommentator an. Der Rennfahrer hatte die Expertenrolle bereits seit 2016 bei RTL inne; er genoss es, den Rennsport als ehemaliger Formel-1-Pilot von der journalistischen Seite zu betrachten. Die Zusammenarbeit endete, als sich der Sender 2021 nach drei Jahrzehnten aus der Königsklasse zurückzog.

Pünktlich zum Saisonstart der Formel 1 am 18. März 2021 in Melbourne verstärkte Timo Glock das Formel-1-Expertenteam bei Sky. Seitdem führt er – abwechselnd mit Ralf Schumacher – als Kommentator durch die Sendungen von Sky Sport F1, wobei er das Renngeschehen kompetent analysiert. Co-Kommentator an der Seite der beiden Motorsport-Legenden ist der deutsche Sportjournalist und Moderator Sascha Roos.