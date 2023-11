Er gründete einen eigenen Formel-1-Rennstall: Deutsche Motorsport-Legende ist tot

Von: Sascha Mehr

Erich Zakowski (l.) ist im Alter von 89 Jahren gestorben. © imago sportfotodienst

Die Formel 1 trauert um eine deutsche Motorsport-Legende. Zakspeed-Gründer Erich Zakowski ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

München – Die Motorsport-Legende Erich Zakowski ist tot. Nur wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag starb der gebürtige Ostpreuße, der sich sowohl in der Formel 1 als auch in der DTM einen Namen gemacht hat. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und nach bestandener Meisterprüfung gründete er eine eigene Kfz-Werkstatt. Draus entstand 1968 der Rennsportbetrieb Zakspeed.

Erich Zakowski Geboren: 25. November 1933 in Allenstein (Ostpreußen) Sportart: Motorsport Team Zakspeed

Motorsport-Legende Erich Zakowski ist tot

Zwischen 1972 und 1976 gewann Zakspeed fünfmal in Folge den Titel der Deutschen Rennsport-Meisterschaft. Die Fahrer hießen damals Hans-Joachim Stuck, Dieter Glemser und Hans Heyer. 1981 folgte mit Klaus Ludwig am Steuer die sechste DRM-Meisterschaft für Erich Zakowski, der sich im deutschen Motorsport schnell einen Namen machte.

International bekannt wurde der Rennstall 1985, als sich Erich Zakowski dazu entschloss, in der Formel 1 zu starten. Insgesamt fünf Jahre mischte der Deutsche mit seinen Boliden in der Königsklasse des Motorsports mit, der Erfolg blieb aber überschaubar. Christian Danner, Bernd Schneider, Martin Brundle, Aguri Suzuki, Piercarlo Ghinzani und Huub Rothengatter hießen die Zakspeed-Piloten in der Formel 1, Punkte konnte lediglich Brundle mit einem fünften Platz in San Marino 1985 einfahren.

Bernd Schneider (r.) im Gespräch mit Erich Zakowski. © imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Im Jahr 1989 kam dann das Aus für Zakspeed in der Formel 1. Nach dem Verbot der Turbomotoren ging das Team mit Aggregaten von Yamaha an den Start, war aber hoffnungslos unterlegen und konnte sich kaum noch für ein Rennen qualifizieren. Zudem stellte Hauptsponsor West seine Unterstützung ein und Erich Zakowski entschied sich für einen Rückzug.

Motorsport-Legende übergibt Rennstall an seinen Sohn

In der DTM lief es deutlich erfolgreicher. Das Team startete ab 1987 in der Rennserie und konnte direkt im ersten Jahr mit Fahrer Eric van de Poele den Meistertitel gewinnen. Bis 1996 war Zakspeed in der DTM aktiv und holte mehrere Siege, Piloten waren damals unter anderem Markus Oestreich, Steve Soper, Roland Asch, Kurt Thiim, Jörg van Ommen und Klaus Ludwig.

1990 gab Erich Zakowski die Führung des Rennstalls an seinen Sohn Peter weiter. Nach eigenen Angaben holte der Rennstall in seiner Geschichte über 480 Siege in verschiedenen Motorsport-Serien. (smr)