Verstörende Aussagen! Ex-Formel-1-Boss Ecclestone schwärmt öffentlich für „ehrenwerten Mann“ Putin

Von: Antonio José Riether

Aktuell wütet der Krieg in der Ukraine, der ehemalige Chef der Formel 1, Bernie Ecclestone, verteidigte jedoch weiter Russlands Präsident Wladimir Putin.

London - Der bewaffnete Konflikt in der Ukraine löste bereits große sportpolitische Entscheidungen aus. Nachdem die UEFA St. Petersburg das Finale der Champions League entzogen hatte, wurde der russische Verband auch von der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar ausgeschlossen. Auch in anderen Sportarten wurde reagiert, so sagte die Formel 1 den für September geplanten Grand Prix in Sotschi ab.

Formel 1: Bernie Ecclestone mit bizarrer Lobeshymne für Putin - „Als Person sehr geradlinig und ehrenwert“

Entgegen dieser Zeichen überraschte der ehemalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone nun mit wirren Aussagen über Wladimir Putin. Der 91-jährige Engländer verteidigte in einem Interview mit dem britischen Sender Times Radio die Invasion des russischen Präsidenten und sorgte mit seinen grotesken Äußerungen zur aktuellen Lage für Empörung.

Ecclestone und Putin begegneten sich bereits öfter bei Grand-Prix-Rennen, nachdem die beiden 2010 einen Deal für dauerhafte Formel-1-Auftritte in Russland abschlossen. Mitten im Angriffskrieg Russlands nannte Ecclestone den Russen einen „einen ehrenwerten Mann“ - und ging sogar noch weiter. „Als Person fand ich ihn sehr geradlinig und ehrenwert. Er hat genau das getan, was er gesagt hat. Ohne Argumente“, fügte er hinzu.

Bernie Ecclestone

Geburtsdatum: 28. Oktober 1930 (Alter 91 Jahre)

Geburtsort: Saint Peter, South Elmham, Vereinigtes Königreich

Ehemalige Tätigkeit: Geschäftsführer der Formel-1-Holding SLEC (bis 2017)

Angesprochen auf vergangene Aussagen Putins, in denen er die Sorgen Europas vor einer Invasion seiner Truppen in der Ukraine als Hysterie abtut, antwortet Ecclestone nur mit der kryptischen Gegenfrage: „Umstände ändern sich, oder?“ Der Sportfunktionär sieht auch die Absage des Sotschi-Rennens nicht als endgültig an. „Ich denke, es hängt sehr stark davon ab, wie die genaue Situation zwischen der Ukraine und Russland ist“, so der ehemalige Geschäftsführer der Formel-1-Holding SLEC, der allerdings keinen direkten Einfluss mehr auf die Entscheidungen hat.

Formel 1: Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone schwärmte schon in der Vergangenheit für Wladimir Putin

Bereits in den vergangenen Jahren ließ Ecclestone durchblicken, dass er ein Faible für autokratische Staatsformen hat. So sagte er in einem Interview mit The Times 2019 etwa, dass er Putin gerne als Oberhaupt des europäischen Kontinents sehen würde. „Ich hätte gern, dass er Europa regiert“, meinte der Milliardär. „Ich bin kein Befürworter der Demokratie. Man braucht einen Diktator. Als Diktator sagst du: ‚So mache ich das.‘ In einer Demokratie wird alles verwässert“, führte er seine Gedanken weiter aus.

Doch dabei blieb es nicht, Ecclestone ging im Interview von 2019 noch weiter. „Wenn jemand ein Maschinengewehr hätte und Putin erschießen wollte, würde ich mich vor ihn stellen“, so der ehemalige Boss der Königsklasse, der seine Meinung höchst blauäugig begründete: „Weil er ein guter Kerl ist. Er hat noch nie etwas gemacht, was den Menschen nicht gut getan hat“. Der jüngste Angriff auf die Ukraine legt offen, dass das exakte Gegenteil der Fall ist. Weitere News zum Ukraine-Krieg finden Sie auch im tz.de-Ticker. (ajr)

