Ukraine-Konflikt: Formel 1 streicht Russland-Rennen - Vettel-Boykott wird gefolgt

Von: Christoph Klaucke

Die Formel 1 setzt ein Zeichen im Ukraine-Konflikt: Das Rennen in Russland ist gestrichen. Sebastian Vettel hatte seinen Boykott für Sotschi schon angekündigt.

Sotschi/Barcelona - Die Formel 1* befindet sich gerade in der heißen Vorbereitungsphase auf die neue Saison. In Barcelona laufen wichtige Tests für den Saisonstart. Doch schon vor dem ersten Grand Prix am 20. März in Bahrain fällt die erste wichtige Entscheidung in der Formel 1. Das Rennen in Russland wird gestrichen. Die Königsklasse des Motorsports setzt damit nach dem russischen Angriff im Ukraine-Konflikt das einzig richtige Zeichen.

Formel 1: Russland-Rennen gestrichen - Kein Grand Prix in Sotschi

Das Rennen in Sotschi war für den 25. September angesetzt gewesen. Es sei „unter den derzeitigen Umständen“ unmöglich, den Großen Preis von Russland auszutragen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Die Entscheidung wurde nach einem Treffen am Donnerstagabend von Formel 1, Motorsport-Weltverband Fia und den Teams getroffen.

„Die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft besucht Länder auf der ganzen Welt mit der positiven Vision, Menschen zu vereinen und Nationen zusammenzubringen. Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung und hoffen auf eine rasche und friedliche Lösung der derzeitigen Situation“, hieß es weiter.

Formel 1: Kein Russland-Rennen - Sebastian Vettels Boykott wird auf ganzer Linie umgesetzt

Zuvor hatte sich Sebastian Vettel im Ukraine-Konflikt schon klar gegen ein Rennen in Russland 2022 positioniert und seinen Boykott angekündigt. „Meine Meinung ist, dass ich dort nicht hin sollte und ich werde es auch nicht. Ich finde es falsch, in diesem Land zu fahren“, hatte der viermalige Weltmeister von Aston Martin am Donnerstag am Rande der Testfahrten in Barcelona gesagt und bekräftigt: „Meine Entscheidung steht schon fest.“

Auch Weltmeister Max Verstappen von Red Bull kritisierte das Rennen in Sotschi. „Wir sollten nicht in einem Land fahren, das Krieg führt, aber das gesamte Fahrerlager sollte darüber entscheiden“, sagte er. Mick Schumacher, dessen Haas am Freitag ohne russische Farben und das Logo des russischen Titelsponsors Uralkali fuhr, bezeichnete die Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt als „sehr schlimm“. Es sei „schrecklich in vieler Hinsicht“.

Die Formel 1 streicht das Russland-Rennen und folgt damit dem Boykott von Sebastian Vettel. © Eleanor Hoad/Imago

Formel 1 streicht Russland-Rennen: 2023 ist Grand Prix in St. Petersburg geplant

Seit 2014 fährt die Formel 1 in Sotschi, der russische Präsident Wladimir Putin hat sich stets sehr für den Großen Preis auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste eingesetzt. Eigentlich sollte dort in diesem Jahr ohnehin zum letzten Mal ein Rennen der Formel 1 stattfinden. Ab 2023 ist der Umzug vor die Tore von St. Petersburg geplant.

Die Formel 1 ließ zunächst offen, ob das Russland-Rennen durch einen Grand Prix in einem anderen Land ersetzt werden soll. Katar soll eine Option sein, dort fand im Vorjahr erstmals ein Rennen statt. Die Königsklasse plante für 2022 mit 23 Rennen, so viele wie noch nie.

Die Formel 1 hatte zuletzt 2011 aus politischen Gründen auf ein Rennen verzichtet. In Bahrain wurde damals nach politischen Unruhen nicht gefahren, nachdem dort auch Menschen ums Leben gekommen waren.