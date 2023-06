Formel-1-Team von Mercedes: Mick tritt in die Fußstapfen von Vater Michael Schumacher

Von: Christoph Wutz

Formel-1-Pilot Mick Schumacher ist in dieser Saison Testfahrer bei Mercedes. Jetzt geht er erstmals voll in dieser Rolle auf.

Barcelona – Seit Beginn dieser Saison ist Mick Schumacher Test- und Ersatzfahrer beim Formel-1-Team von Mercedes. Doch bislang kam er in dieser Funktion kaum zum Zug. Das ändert sich jetzt im Rahmen des Großen Preises von Spanien. Und damit tritt Schumi Junior gewissermaßen das Erbe seines Vaters Michael Schumacher an, der einst selbst mehrere Jahre im Cockpit der „Silberpfeile“ saß.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter: 24 Jahre), Vufflens-le-Chateau, Schweiz Formel-1-Debüt: Beim Großen Preis von Bahrain 2021 Bestes Rennergebnis: 6. Platz beim Großen Preis von Österreich 2022 Aktueller Status: Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes, Ersatzfahrer bei McLaren

Wie einst sein Vater Michael: Mick Schumacher wird demnächst erstmal im Mercedes-Wagen fahren

Wie die Bild berichtet, wird Schumacher am kommenden Mittwoch „einen kompletten Testtag“ im Formel-1-Boliden von Mercedes bestreiten. Dabei wird er auf der Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló bei Barcelona unterwegs sein. Dort findet wenige Tage zuvor in der Rennserie der Große Preis von Spanien, der frei empfangbar sein wird, statt.

Der 24-Jährige werde dabei „neue Reifen von Hersteller Pirelli“ testen. Hintergrund der Testfahrt des deutschen Piloten ist zudem, dass dort wenige Tage zuvor der Große Preis von Spanien stattfindet.

Wie einst sein Vater Michael darf Mick Schumacher jetzt einige Runden im Mercedes-Formel-1-Auto drehen. © Imago / ZUMA Wire

Mick tritt durch Testfahrt bei Mercedes in die Fußstapfen seines Vaters Michael Schumacher

Für Schumi Junior ist es eine Premiere: Er darf somit zum ersten Mal hinter das Mercedes-Steuer. Konkret wird er dabei das aktuelle W14-Modell des Rennstalls fahren. Für gewöhnlich ist Schumacher nur im Simulator im Einsatz und durfte seit Dezember keinen Formel-1-Boliden mehr lenken.

Und damit tritt er beim deutsch-britischen Rennstall in die Fußstapfen seines Vaters Michael. Dieser war zum Ende seiner ruhmreichen Formel-1-Laufbahn von 2010 bis 2012 drei Jahre für Mercedes gefahren. Nun darf also auch sein 24-jähriger Sohn erstmals seine Runden in einem physischen „Silberpfeil“ drehen.

Bei Mercedes-Premierenfahrt: Michael Schumachers Sohn Mick wird rund 500 Kilometer fahren

Wie viel der Ex-Haas-Pilot dabei konkret fahren wird, hängt vom Probegeschehen in Barcelona ab. Wahrscheinlich werde er aber knapp 500 Kilometer auf der katalanischen Rennstrecke abspulen, schrieb die Bild.

Für Mick Schumacher ist die Premieren-Testfahrt eine gute Chance, sich nach langer Geduldspause wieder auf einem Kurs zu zeigen. Er hatte sein Stammcockpit bei Haas nach zwei Jahren zum Ende der letzten Saison verloren. Die Hoffnung auf ein Comeback hat der Deutsche jedoch nicht verloren: Schumacher hofft auf eine Formel-1-Rückkehr mithilfe seines Sternzeichens. (wuc)