Formel 1 in Japan: Verstappen sichert Red Bull ersten Titel – zwei McLaren auf dem Podium

Von: Luca Hartmann

Teilen

Die Formel 1 war am Wochenende zu Gast in Japan. Max Verstappen war einmal mehr nicht zu schlagen. Der Ticker zum Nachlesen.

Formel 1 in Japan: Nächster Erfolg für Verstappen

Formel 1 in Japan: Verstappen dominiert

Formel 1 in Japan: Crash zum Start – Safety Car auf der Strecke

FINISH: Das war‘s in Suzuka. Max Verstappen ist einmal mehr nicht zu schlagen und fährt einen ungefährdeten Sieg ein. Der insgesamt dreizehnte in dieser Saison. Damit ist Red Bull auch frühzeitig Konstrukteurs-Weltmeister! Dahinter komplettieren Lando Norris und Oscar Piastri im McLaren das Podium und feiern einen großen Erfolg für das britische Team. Ferrari und Mercedes müssen sich dahinter einreihen. Nico Hülkenberg verpasst mit Rang 14 die Punkteränge.

Formel 1: Großer Preis von Japan – der Endstand

1 Verstappen 2 Norris 3 Piastri 4 Leclerc 5 Hamilton 6 Sainz 7 Russel 8 Alonso 9 Ocon 10 Gasly 11 Lawson 12 Tsunoda 13 Zhou 14 Hülkenberg 15 Magnussen DNF Albon DNF Sargeant DNF Stroll DNF Perez DNF Bottas

53/53: Max Verstappen gewinnt, dahinter fahren Norris und Piastri in ihren McLaren auf Platz zwei und drei, ein toller Erfolg für das britische Team! Sainz kann Hamilton nicht mehr einholen und wird hinter dem Briten und Teamkollege Leclerc sechster. Russel wird siebter, Alonso, Gasly und Ocon fahren ebenfalls in die Punkte. Nico Hülkenberg wird 14.

51/53: Wie erwartet wird Russel jetzt bis auf Platz sieben durchgereicht. Sainz ist vorbei und wird jetzt nochmal einen Angriff auf Hamilton und Platz fünf starten. Mit dem vorraussichtlichen Sieg von Verstappen würde Red Bull übrigens heute schon die Konstrukteurs-WM für sich entscheiden!

49/53: Hamilton attackiert seinen Teamkollegen Russel! Doch auch Sainz riecht seine Chance, von sieben auf fünf vorzufahren. Das ist aktuell der spannende Dreikampf um Platz fünf. Vom Team kommt die Anweisung an Russel, Hamilton vorbeizulassen. Der Brite ist jetzt fünfter!

Formel 1 in Japan: Harter Kampf um Platz fünf

47/53: Noch sechs Runden sind zu gehen. Die Plätze eins bis drei scheinen vergeben. Verstappen liegt aktuell deutlich vor Norris und Piastri, die das doppelte McLaren-Podium verteidigen wollen. Dahinter ist Leclerc jetzt an Russel vorbei. Da nutzt der Ferrari seine Vorteile im DRS gegenüber dem Mercedes.

44/53: Russel muss jetzt aufpassen, nicht durchgereicht zu werden. Leclerc drückt von hinten, auch Hamilton will seinen Teamkollegen wohl nochmal angreifen.

42/53: Kurios: Sergio Perez kommt auf die Strecke zurück, offenbar um das Auto nochmal zu testen, stellt seinen Boliden aber eine Runde später wieder ab. George Russel kann derweil den Angriff von Piastri auf Podiumsplatz drei nicht abwehren. Piastri nutzt das DRS und zieht im Windschatten vorbei. Nico Hülkenberg bleibt 14.

40/53: Noch 13 Runden zu gehen! Sainz kommt in die Box. Und auch Hülkenberg, es ist schon das dritte Mal, dass der Deutsche abbiegt und damit auch wieder aus den Punkterängen fällt. Russel und Piastri kämpfen aktuell um Rang drei. Doch Piastri hat die deutlich frischeren Reifen.

37/53: Piastri und Hamilton kommen zum zweiten Mal in die Box. Genauso Max Verstappen. Russel könnte sich hier verzockt haben. Die Taktik mit einem Stop geht wohl nicht auf, alle anderen Fahrer haben frischere Reifen als er.

34/53: An der Spitze bleibt alles unverändert. Verstappen hat rund 15 Sekunden Vorsprung auf Norris. dahinter liegt Piastri. Das Doppel-Podium für MacLaren ist hier möglich! Dahinter lauern jedoch Leclerc und Sainz im Ferrari und Hamilton und Russel im Mercedes.

31/53: Nico Hülkenberg macht ein ordentliches Rennen, liegt als 11. knapp hinter den Punkterängen. Hinter ihm liegen jedoch Tsunoda und Lawson, die frischere Reifen haben, als der Deutsche. Lewis Hamilton attackiert jetzt Carlos Sainz im Ferrari.

Formel 1 in Japan: Verstappen dominiert

27/53: Die Hälfte des Rennens ist durch. Vorne zieht Max Verstappen einsam seine Kreise. Dahinter überholt Norris seinen Teamkollegen Piastri. Inzwischen sind auch Albon und Sargeant raus. Nur noch 15 Autos sind auf der Strecke!

26/53: Jetzt fährt auch Russel in die Box, fällt damit zurück auf Platz sieben.. Leclerc und Sainz im Ferrari sind dicht hintereinander auf Platz vier und fünf. Direkt dahinter liegen Hamilton und jetzt Russel auf sechs und sieben.

23/53: Auch Lance Stroll stellt sein Auto ab, vielleicht wird da auch schon mit dem Verschleiß der Rennteile taktiert. Offiziell gibt es Probleme mit dem Heckflügel. Schon der dritte Fahrer der das Rennen nicht beenden wird.

19/53: Viele fahrer wechseln jetzt die Reifen, an der Spitze hat sich einiges getan. Verstappen ist aber wieder vorne, weil Russel noch auf seinen „alten“ Reifen fährt und nicht hinterherkommt. Piastri und Norris belegen die Plätze drei und vier. Nico Hülkenberg ist aktuell 13.

16/53: Perez muss seinen Boliden abstellen! Gebrauchtes Wochenende für den Mexikaner. Hamilton wird von Russel attackiert. Der Brite schiebt seinen Teamkollegen von der Strecke! Der Haussegen bei Mercedes hängt schief. Russell funkt: „Gegen wen kämpfen wir hier eigentlich? Gegeneinander oder gegen die anderen?“. Vorne wechselt Max Verstappen die Reifen. Hamilton tut es ihm gleich.

13/53: Beinahe der nächste Crash! Perez will an Magnussen vorbei, der Schwede macht die Lücke zu, wird jedoch leicht berührt und steht plötzlich verkehrt herum auf der Strecke. Wieder Teile auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist da. Piastri biegt ab in die Box.

Formel 1 in Japan: Crash zum Start des Rennens © IMAGO/Zak Mauger

11/53: Sergio Perez bekommt für ein Vergehen nach der Safety-Car-Phase eine fünf Sekunden Strafe. Nach dem wilden Start hat sich an der Spitze nicht viel getan. Die beiden MacLaren belegen weiterhin die Plätze zwei und drei. Alonso kommt jetzt in die Box und fällt vorerst auf Platz 14 zurück.

8/53: Unglücksrabe dieses Starts ist wirklich Valtteri Bottas. Wieder muss er in die Box, fällt erneut ans Ende des Felds zurück und stellt seinen Boliden jetzt ganz ab. Nach dem Crash zum Start hatte das ganze keinen Sinn mehr. Vorne dreht Verstappen die schnellste Rennrunde. Nico Hülkenberg belegt weiter einen starken 12. Platz, fährt jetzt jedoch in die Box.

5/53: Nach dem Restart kann Verstappen die Führung behaupten! Fernando Alonso hat auch schon vier Plätze gut gemacht, springt von zehn auf sechs und macht jetzt Druck auf Carlos Sainz.

Formel 1 in Japan: Crash zum Start – Safety Car auf der Strecke

3/53: Einige Fahrer mussten direkt in die Box. Darunter unter anderem der getroffene Bottas, bei dessen Stop jedoch einiges schiefgeht. Ganz 33 Sekunden in der Box! Das Safety Car ist aber immer noch auf der Strecke.

Start des Rennens: Das Rennen beginnt! Wilder Start in Japan. Verstappen währt direkt die Angriffe von Norris und Piastri ab. Die MacLaren tauschen die Plätze. Hinten gab es einen Crash bei Bottas, der offenbar mit einem Alpine zusammengestoßen ist. Teile liegen auf der Strecke. Nico Hülkenberg kann direkt fünf Plätze gut machen und ist 13. Nach dem Crash kommt jetzt direkt das Safety Car raus.

Update, 07:00 Uhr: Endlich geht es los in Suzuka. Die Aufwärmrunde startet.

Update, 06.50 Uhr: Die Spannung steigt in Japan! Saki Morita präsentiert die Nationalhymne. Tausende Fans erheben sich von ihren Plätzen. Eine Fliegerstaffel ist über der Strecke zu sehen.

Update, 06.45 Uhr: Viele Teamchefs sehen die Reifenwahl heute als entscheidenden Faktor. Besonders wegen der Hitze, die Außentemperatur beträgt rund 30 Grad und damit rund acht Grad mehr als am Freitag im Qualifying. Auf der Strecke hat es 44 Grad. Auch der starke Wind könnte das Rennen beeinflussen.

Update, 06.35 Uhr: Max Verstappen peilt im 16. Saisonrennen den 13. Sieg an. Im Qualifying ließ der Niederländer der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance und geht auch in Japan als großer Favorit an den Start. Dahinter wird es jedoch auch spannend: Oscar Piastri und Lando Norris im McLaren wollen ihre starken Plätze zwei und drei aus dem Qualifying verteidigen. Red Bull, Ferrari und Mercedes haben sicher etwas dagegen.

Update vom 24. September, 06.25 Uhr: Guten Morgen aus Japan. In rund einer halben Stunde gehts es los mit dem Großen Preis in Suzuka!

Erstmeldung vom 24. September: Suzuka – Der gereizte Löwe schlägt zurück - und wie! Nach der Entzauberung seines Red-Bull-Teams in Singapur hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Qualifying zum Großen Preis von Japan die Verhältnisse eindrucksvoll zurechtgerückt und die Konkurrenz auf einer einzigen Runde vorgeführt. Ferrari und Mercedes waren chancenlos, sein Teamkollege Sergio Perez wieder mal heillos unterlegen, selbst die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris auf den Rängen zwei und drei mussten mehr als eine halbe Sekunde auf einer Runde schlucken.

Formel 1 im Live-Ticker: Verstappen in Japan wieder der Favorit

„Ich habe bis ans Limit gepusht, das hat richtig Spaß gemacht“, sagte Verstappen, der nach Rang fünf in der Vorwoche etwas beweisen wollte. Und der Abstand zu den Verfolgern? „Den habe ich wahrgenommen. Ist schon eine ganz schöne Menge“, kommentierte Verstappen lachend. In der Pressekonferenz gab er seinen Kritikern einen mit: „Wir hatten ein schlechtes Wochenende in Singapur. Natürlich fangen die Leute dann an zu sagen: ‚Das liegt alles an den technischen Richtlinien‘. Ich denke, die können sich verziehen.“

Singapur habe dem gesamten Team „in den Knochen gesteckt - vor allem ihm. Hier hat er bewiesen, dass das Auto sehr gut ist, das Team sehr gut ist, aber er der Allerbeste ist“, freute sich Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Sky-Mikrofon: „Es ist wieder alles im Lot.“

Formel 1 in Japan: McLaren überrascht im Qualifying

Die größte und womöglich einzige Chance der McLaren-Jungstars Piastri, der mit Startplatz zwei sein bestes Qualifying-Ergebnis erzielte, und Norris dürfte beim Start liegen. „Natürlich versucht man zu überholen“, erklärte der 22-jährige Australier Piastri fast kleinlaut. McLaren-Boss Zak Brown wagte sich etwas mehr aus der Deckung: „Wir wollen vor ihn kommen und ihm das Leben schwer machen.“

Doch wie soll das gehen? Verstappen dominierte in Japan jedes Training, ehe er im Qualifying seine große Show hinlegte. Der 25-Jährige distanzierte bei der Fahrt zu seiner 29. Pole Position in der Formel 1 seinen Teamkollegen Perez, der Fünfter wurde, auf nur einer Runde um 1,5 Sekunden. Eingerahmt wird der Mexikaner beim Start am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) von den Ferrari von Charles Leclerc auf Rang vier und Singapur-Sieger Carlos Sainz auf Position sechs. Der Emmericher Nico Hülkenberg geht im Haas von Startplatz 18 ins Rennen, seit fast drei Monaten wartet der 36-Jährige auf WM-Punkte.

Max Verstappen beim Training in Suzuka. © Toru Hanai/AP

Formel 1: Sargeant-Crash im Quali

Im ersten Qualifying-Abschnitt war die Einheit nach einem schweren Crash von Williams-Pilot Logan Sargeant lange unterbrochen. Der US-Amerikaner blieb unverletzt, gab aber keine gute Bewerbung für eine Vertragsverlängerung ab. Als erster Kandidat für seine Ablösung zur Saison 2024 gilt mittlerweile der Brasilianer Felipe Drugovich, Mercedes-Ersatzpilot Mick Schumacher hofft zumindest noch auf eine weitere Chance in der Formel 1.

Red Bull, das die ersten 14 Rennen der Saison bis zum Lauf in Singapur gewann, kann am Sonntag und damit bereits im siebtletzten Grand Prix des Jahres die Konstrukteurs-WM perfekt machen. Red Bull muss hierzu mindestens einen Punkt mehr ergattern als der erste Verfolger Mercedes und darf maximal 23 Zähler auf den WM-Dritten Ferrari einbüßen. Das sei recht wahrscheinlich, kommentierte Marko nach Verstappens Qualifying-Show süffisant.

Verstappen in der Formel-1-Fahrerwertung schon fast uneinholbar

Verstappen hat in der Fahrerwertung 151 Punkte Vorsprung auf Perez, seinen dritten Titel in Folge kann der 25-Jährige bei idealem Verlauf bereits beim folgenden Grand Prix am 8. Oktober in Losail/Katar feiern. (sid)