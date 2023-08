Kuriose Vertragsklausel bei Formel-1-Rennstall: Wird Perez‘ Gehalt gekürzt?

Von: Jan Oeftger

Red-Bull-Fahrer Sergio Perez liegt in der diesjährigen Formel-1-Saison auf dem zweiten Platz in der Fahrer-Wertung. Doch trotzdem könnte eine Gehaltskürzung auf ihn zukommen.

München – In der Fahrerwertung der Formel 1 liegt Sergio Perez derzeit auf dem zweiten Platz. Er ist neben Dominator Max Verstappen der einzige Pilot, der in dieser Saison ganz oben auf dem Podium stehen durfte. Somit gingen dieses Jahr alle bisherigen Rennen an einen Red-Bull-Fahrer. Und trotzdem oder genau deswegen muss Perez mit einer Gehaltskürzung rechnen.

Sergio Perez Geboren am: 26. Januar 1990 (33 Jahre alt) Team: Red Bull Racing Siege: 6

Formel 1: Vertragsklausel macht Gehaltskürzung bei Red-Bull-Pilot Perez möglich

Eine Vertragsklausel macht diese kuriose Option möglich. Wie die niederländische Zeitung Telegraaf berichtet, kann Red Bull Perez das Gehalt kürzen, wenn dieser zur Sommerpause 125 Punkte oder noch weiter hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen liegt. Aktuell beträgt der Rückstand des Mexikaners auf den Niederländer exakt diese Punktzahl.

Wird die Klausel gezogen, bedeutet das für Perez ein geringeres Grundgehalt und niedrigere Bonuszahlungen. Laut Sky verdient der 33-Jährige neun Millionen Euro im Jahr. Zumindest in einer Hinsicht kann Perez aufatmen. Eine Klausel, dass sein bis 2024 laufender Vertrag vorzeitig keine Gültigkeit mehr hat, gibt es nicht. Somit wird Perez auch im kommenden Jahr für das aktuell dominierende Team an den Start gehen – trotz des großen Rückstandes auf Verstappen.

Max Verstappen (rechts) bejubelt einen Sieg. Der Erfolg des Niederländers könnte den Kollegen Sergio Perez teuer zu stehen kommen. © IMAGO/Zheng Huansong

Red Bull und Verstappen dominieren die Formel 1

Doch noch ist überhaupt nicht klar, ob Red Bull die Klausel überhaupt aktivieren wird. Blickt man auf den Zwischenstand in der Fahrerwertung, würde eine Aktivierung schon skurril erscheinen. Immerhin distanziert Perez den Dritten Fernando Alonso und damit besten Fahrer außerhalb des Red-Bull-Teams um 40 Punkte.

Das zeigt die Dominanz von Red Bull und besonders Verstappen. Der Niederländer gewann bislang elf Saisonrennen, die anderen beiden war Perez der Schnellste. (jo)