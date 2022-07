Vettel nach Rücktritts-Ankündigung Trainings-Elfter

Fuhr im ersten Training in Ungarn auf Rang elf: Sebastian Vettel. © Darko Bandic/AP/dpa

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat das erste Formel-1-Training nach seiner Rücktrittsankündigung auf dem elften Platz beendet. Der 35 Jahre alte Aston-Martin-Fahrer lag in Ungarns Hauptstadt Budapest 1,633 Sekunden hinter der Spitze und verpasste die Top Ten nur knapp.

Budapest - Am Donnerstag hatte Vettel angekündigt, nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten in der Motorsport-Königsklasse nach der Saison seine Laufbahn zu beenden. Zehn Rennen wird Vettel in der Formel 1 voraussichtlich noch absolvieren, das erste wird der Grand Prix von Ungarn an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky).

Die schnellste Zeit auf dem Hungaroring fuhr Carlos Sainz im Ferrari. In 1:18,750 Minuten landete der Spanier 0,130 Sekunden vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Den dritten Rang bei heißen Temperaturen von bis zu 33 Grad belegte Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Mick Schumacher steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz 18.

Vor dem 13. von 22 Saisonläufen liegt Verstappen in der Gesamtwertung mit 63 Punkten deutlich vor Leclerc in Führung. Vettel hat als 14. nur drei Punkte Vorsprung vor Mick Schumacher, der im anstehenden Rennen zum ersten Mal am viermaligen Champion vorbeiziehen kann. dpa