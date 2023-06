Vettel vor überraschender Rückkehr ins Cockpit?

Von: Sascha Mehr

Der zurückgetretene Sebastian Vettel könnte völlig überraschend sein Comeback im Motorsport-Zirkus feiern und bei einem Klassiker starten.

Le Mans – Ende letzten Jahres beendete Sebastian Vettel seine aktive Karriere. Der viermalige Formel-1-Weltmeister erklärte seinen Rücktritt aus dem Motorsport und gab bekannt, sich neuen Projekten widmen zu wollen. Der Hesse setzte damit einen Schlusspunkt unter eine erfolgreiche Karriere. Hinter Michael Schumacher ist er der zweiterfolgreichste deutsche Formel-1-Pilot aller Zeiten.

Motorsport-Comeback: Vettel vor Rückkehr?

„Meine Ziele haben sich verändert: Weg von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Ich möchte sie aufwachsen sehen und ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen. Ich möchte von ihnen lernen und mich von ihnen inspirieren lassen“, sagte er im vergangenen Jahr zu den Gründen seines Rücktritts.

„Ich freue mich auf das Unbekannte und neue Herausforderungen. Die Spuren, die ich auf der Strecke hinterlassen habe, werden bleiben, bis Zeit und Regen sie wegspülen. Neue Spuren werden folgen. Das Morgen gehört denen, die das Heute gestalten. Die nächste Kurve ist in guten Händen, denn die neue Generation hat bereits eingelenkt“, so Vettel weiter.

Nun könnte er aber sein Comeback im Motorsport feiern. Nach Informationen der TV-Sender RTL/ntv denkt Sebastian Vettel über einen Start bei dem legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans nach. In diesem Jahr soll der Heppenheimer das Rennen intensiv verfolgt haben und darüber nachdenken, 2024 selbst mitzufahren. Vettel sei vor allem von der Historie, den Autos und der Geschichte des Rennens fasziniert.

Motorsport-Comeback: Vettel reizt Teilnahme an Rennsport-Klassiker

Seit seinem Rücktritt verbringt Sebastian Vettel viel Zeit mit seiner Familie und kümmert sich um verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Klima, wie RTL und ntv berichten. Die Formel 1 verfolgte er nach eigener Aussage als ganz normaler Zuschauer vor dem Fernseher.

Wird es nur eine einmalige Sache oder kehrt Vettel dauerhaft in den Motorsport zurück? „Es kann in alle verschiedenen möglichen Richtungen gehen. Es kann auch sein, dass ich in einem halben Jahr durchdrehe, es auf der Couch nicht mehr aushalte und wieder fahren möchte. Aber es kann auch sein, dass sich meine Leidenschaft in eine ganz andere Richtung dreht und sich mein Ehrgeiz, all die Erfahrungen in ein anderes Projekt bündeln kann“, sagte der 35-Jährige damals im Gespräch mit RTL/ntv. (smr)