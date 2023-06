Weltmeister Verstappen mit erster Bestzeit in Österreich

Schnellster beim ersten Training in Österreich: Max Verstappen. © Sem Van Der Wal/ANP/dpa

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist im einzigen Training vor dem Großen Preis von Österreich die schnellste Runde gefahren.

Spielberg - Der 25-jährige Niederländer landete in Spielberg im Red Bull 0,241 Sekunden vor Carlos Sainz im Ferrari. Zum Auftakt des Heimspiels seines Rennstalls wurde der WM-Führende Verstappen seiner Favoritenrolle für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gerecht. Auf den dritten Platz kam Vizeweltmeister Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Nico Hülkenberg belegte bei Temperaturen von 28 Grad und knapp 50 Grad auf dem Asphalt im Haas-Rennwagen den 13. Platz.

Da in Spielberg das zweite Sprint-Wochenende der Saison stattfindet, folgt am späten Freitagnachmittag (17.00 Uhr/Sky) bereits die Qualifikation für den Grand Prix. Der Samstag steht in der Steiermark dann ganz im Zeichen des Mini-Rennens über 100 Kilometer. Nach einem eigenen Qualifying werden WM-Punkte im Sprint vergeben. Der Sieger erhält acht Zähler, insgesamt bekommen acht Fahrer Punkte. dpa