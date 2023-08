Mick Schumacher vor Wechsel? Jetzt macht die Formel 1 sogar Werbung für ihn

Von: Marcel Schwenk

Mick Schumacher ist aktuell Ersatzfahrer für Mercedes. Jetzt rührt die Formel 1 selbst die Werbetrommel für den ehemaligen Haas-Piloten.

München – Die Formel 1 befindet sich aktuell in der Sommerpause, die Teams arbeiten an Upgrades für ihre Autos. An der Spitze der Fahrerwertung steht unangefochten Max Verstappen, der Red-Bull-Pilot gewann zehn der zwölf ausgetragenen Rennen und war zuletzt auch in Belgien siegreich.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter 24 Jahre) in Genolier Debüt in der Formel 1: GP von Bahrain 2021 Teams in der Formel 1: Haas (2021-2022), Mercedes (2023; Ersatzfahrer) Absolvierte Rennen in der Formel 1: 43

Formel 1: Mick Schumacher ein Kandidat für Sargeant-Nachfolge bei Williams?

Mit Nico Hülkenberg steht der einzige Deutsche, der in der laufenden Saison ein festes Cockpit innehat, mit neun Punkten auf dem 14. Rang. Mick Schumacher, in der vergangenen Saison noch für Haas am Steuer, ist 2023 nur als Ersatzfahrer bei Mercedes unter Vertrag. Doch möglicherweise ändert sich das schon bald.

Denn die Formel 1 bringt den 24-Jährigen in einer Analyse auf ihrer Website selbst als Kandidaten für einen Platz bei Williams ins Gespräch. Die beiden Startplätze beim britischen Rennstall sind aktuell durch Alexander Albon und Logan Sargeant besetzt. Während Albon mit guten Leistungen auf sich aufmerksam macht und in dem nicht sonderlich leistungsfähigen Auto schon elf Punkte einfuhr, stehen beim US-Amerikaner null Zähler auf der Habenseite.

Ersetzt Mick Schumacher (li.) Williams-Pilot Logan Sargeant (re.)? © Imago Images / ZUMA Wire; Imago Images / Marco Canoniero

Formel 1: Mick Schumacher von Lewis Hamilton und Toto Wolff öffentlich gelobt

Aktuell stärke das Team Sargeant noch den Rücken, doch der 22-Jährige müsse langsam mit Leistung zurückzahlen. „Sie setzen darauf, dass er erfolgreich ist und sich eine zweite Saison in Blau verdient – aber er muss nicht nur Konstanz finden, sondern auch den Rückstand auf Albon aufholen, vor allem im Qualifying, und sich in die Punkteliste eintragen“, heißt es. Schafft er dies nicht, sei „sein Platz in Gefahr“.

Als „offensichtlicher Anwärter“ wird Schumacher genannt, da er im vergangenen Jahr bereits „kurzzeitig Gespräche“ mit dem Team geführt habe. Zudem erntete der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher für seine Arbeit als Ersatzfahrer bei Mercedes Lob von den Stammpiloten George Russell und Lewis Hamilton.

Formel 1: Mick Schumacher für Mercedes-Boss Toto Wolff ein „toller Kerl“

„Wir haben ein großartiges Team mit Mick, der am Freitagabend wieder im Simulator war und großartige Arbeit geleistet hat, die uns geholfen hat, am Samstag auf den richtigen Weg zu kommen“, so Hamilton am Rande des Barcelona-GP Anfang Juni. Auch Teamchef Toto Wolff schätzt die Arbeit und die Persönlichkeit Schumachers, sagte jüngst: „Mick ist ein toller Kerl. Er ist nicht nur ein guter Rennfahrer, er verkörpert auch die richtigen Werte.“

Erhält der Formel-2-Sieger von 2020 möglicherweise sogar schon in der laufenden Saison noch eine Chance? Der Draht zu Williams ist immerhin kurz, mit James Vowles ist ein ehemaliger Mercedes-Mitarbeiter der Teamchef. Noch sitzt Sargeant aber wohl fest im Sattel. Allerdings wäre es auch nicht der erste Wechsel 2023, Rookie Nyck de Vries musste bei AlphaTauri schon vor einigen Wochen seinen Platz für Routinier Daniel Ricciardo räumen. (masc)