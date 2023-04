Das wäre der Hammer: Sorgt ein Rennstall bald wieder für Formel-1-Rennen in Deutschland?

Der Formel-1-Zirkus macht aktuell nicht Halt in Deutschland. Das ist für die viele Fans schlimm. Doch nun gibt es offenbar Hoffnung auf Besserung.

München – Diese Nachricht dürfte viele Fans der Formel 1 freuen!

Zuletzt sah es so aus, als wäre ein F1-Rennen in Deutschland gänzlich ausgeschlossen. Der Grund? Es ist einfach zu teuer. Denn: Die Formel 1 verlangt über 20 Millionen Euro vom Veranstalter, damit der Rennzirkus dort Halt macht. Das ist weder für den Nürburgring, noch für den Hockenheimring zu stemmen.

Nach dem Aus von Mick Schumacher, gibt es aktuell mit Nico Hülkenberg im Haas gar nur einen deutschen Fahrer in der Königsklasse des Motorsports zu sehen, haben deutsche F1-Fans aktuell wenig bis gar nichts zu feiern. Doch das könnte sich schon bald ändern.

Formel 1 in Deutschland? Deutsche Fans schauen aktuell in die Röhre

Denn wie die Sportbild berichtet, plant Audi, die Formel 1 wieder zurück nach Deutschland zu holen! 2026 steigen die Ingolstädter in den Rennzirkus ein und gehen mit einem Werksteam an den Start. Doch damit nicht genug. Audi will auch dafür sorgen, dass die F1 nicht nur auf exotischen Strecken unterwegs ist – sondern auch wieder in Deutschland gefahren wird.

Dabei soll Audi den Hockenheimring bevorzugen und könnte dort weitere finanzielle Unterstützung bereitstellen, um die Vorgaben der F1-Bosse zu erfüllen. Das wäre ein wahrer Hammer, denn letztmals machte die Formel 1 in Deutschland 2020 Halt – aber auch nur, weil während der Corona-Pandemie eine geeignete Rennstrecke benötigt wurde.

Formel 1 in Deutschland? Audi plant Hockenheimring zu unterstützen

Darüber hinaus soll man in der Formel 1 über einen rotierenden Rennkalender nachdenken. Heißt: Damit nicht in jeder Saison die gleichen Strecken gefahren werden, könnten sich unterschiedliche Standorte abwechseln. Zuletzt waren 24 Rennen pro Saison geplant. Da der China-GP nun entfällt, gibt es in diesem Jahr 23 Rennen.

Und vielleicht findet ja auch schon bald wieder ein Rennen in Deutschland statt. Die unzähligen Motorsport-Begeisterten dürfte dies ungemein freuen. (smk)