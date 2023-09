Plan B für Mick Schumacher

Von: Marcel Schwenk

Mick Schumacher ist in der Formel 1 aktuell nur Ersatzfahrer bei Mercedes. Der einstige Haas-Pilot könnte zeitnah die Rennserie wechseln.

Suzuka – Am Sonntag (24. September) steht der Große Preis von Japan in Suzuka auf dem Programm. Mit nach Asien gereist ist auch Mick Schumacher, einen der 20 Wagen wird der 24-Jährige aber nicht steuern – vorausgesetzt, keiner der beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell fällt spontan aus.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter 24 Jahre) in Genolier Teams in der Formel 1: Haas (2021-2022) Aktuell tätig als: Ersatzfahrer bei Mercedes Starts in der Formel 1: 43 (zwölf Punkte)

Formel 1: Mick Schumacher bald im Sportwagen-Cockpit von Alpine?

Seit der laufenden Saison ist der ehemalige Haas-Fahrer in der Formel 1 schließlich kein Stammfahrer mehr, sondern steht bei Mercedes als Ersatz für Hamilton und Russell parat. Ob das auch 2024 noch der Fall sein wird, ist wohl noch nicht abschließend geklärt.

Denn wie Alpine-Interimsteamchef Bruno Famin am Rande des Japan-GP auf einer Pressekonferenz erklärte, befinde man sich aktuell in Gesprächen mit dem 24-Jährigen. Dabei gehe es um Einsätze in Langstreckenrennen für die Marke des Renault-Konzerns, eine Teilnahme an den traditionsreichen 24 Stunden von Le Mans wäre dann beispielsweise möglich.

Könnte 2024 im Sportwagenprogramm von Alpine starten: Mercedes-Ersatzfahrer Mick Schumacher. © IMAGO/Andrew Ferraro

Alpine-Interimschef Famon bestätigt Gespräche mit Mick Schumacher

„Wir reden mit Mick über eine Möglichkeit, in unserem Langstreckenprogramm zu arbeiten. Wir versuchen, bald einen Test zu organisieren“, so Famin. Schumacher selbst gab kürzlich in einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst an, etwaige Alternativen auszuloten.

„Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und setze das parallel auch gerade auf“, erklärte der Formel-2-Meister von 2020, äußerte sich gleichzeitig aber auch optimistisch, was ein mögliches Engagement in der Königsklasse des Motorsports anbelangt: „Man hat ja in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass sich die Dinge noch ändern können, selbst wenn Verträge bestehen. Von daher wäre es falsch, die Hoffnung aufzugeben.“

Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff würde Mick Schumacher gerne behalten

Bereits am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Singapur nahm Mercedes-Boss Toto Wolff, der sich in der Vergangenheit mehrfach lobend über Schumacher äußerte, Stellung zu seinem Ersatzfahrer. Selbst wenn sich der Sohn von F1-Legende Michael für eine andere Motorsport-Serie entscheidet, würde er ihn gerne weiterhin bei Mercedes begrüßen.

„Wenn sein Engagement bei einem anderen Hersteller erlaubt, bei uns Reservefahrer zu sein, dann werden wir ihn natürlich halten“, erklärte Wolff, der Schumacher zudem als „Teil der Familie“ bezeichnete. Bislang bestritt der gebürtige Schweizer 43 Rennen in der Formel 1 und holte zwölf WM-Punkte – ob und wann weitere dazukommen, wird sich zeigen. (masc)