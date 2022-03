Yuki Tsunoda (AlphaTauri): Alle Infos zum japanischen Formel-1-Fahrer – seine Karriere und Stationen

Yuki Tsunoda © Xavier Bonilla / IMAGO

Seit Beginn der Saison 2021 gehört der Japaner Yuki Tsunoda zum Feld der Formel-1-Festfahrer. Alle Infos über seinen Werdegang und seine bisherigen Erfolge.

Kanagawa – Yuki Tsunoda kam am 11. Mai 2000 im japanischen Kanagawa zur Welt. Da die Kategorie Autorennen zu den beliebtesten Sportarten in Japan zählt, kam Yuki Tsunoda bereits in Kindertagen mit der Fortbewegungsart in Berührung. Tsunoda war gerade einmal vier Jahre jung, als er am Rande eines Freizeitevents mehrere Runden in einem Rennwagen für Kinder drehte. In der Folge entschlossen sich seine Eltern, die Begeisterung ihres Sohnes zu fördern. Der wiederum erklomm schrittweise die Erfolgsleiter Richtung Profifahrer. Tsunoda ist nicht nur der jüngste Formel-1-Pilot, sondern auch der einzige Japaner im Fahrerfeld.

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda: Lebenslauf

Der rennfahrerische Lebenslauf des Formel-1-Piloten Yuki Tsunoda begann im Jahr 2004, als Tsunoda seinen Vater zu einem Hindernisrennen begleitete. Am Rande des Ereignisses bot sich Yuki Tsunoda die Gelegenheit, einen Miniatur-Rennwagen zu steuern. Das Gefährt übte starke Anziehungskraft auf den Heranwachsenden aus. Folglich beschlossen Yukis Eltern, ihren Sohn regelmäßig in einen sogenannten Kart zu setzen. Über die Jahre feilte Yuki Tsunoda an seinen Fähigkeiten und startete im Alter von neun Jahren in der East Japan Junior Expert Series. Dort waren nur zwei Fahrer besser als Tsunoda, was ihn zu weiteren Vergleichen animierte. In den Jahren 2010 und 2011 entschied er den Tokio Cup für sich. Im Jahr 2015 kam der Vizetitel in der japanischen Kart-Meisterschaft hinzu. Damit war Yuki Tsunoda reif für den Einstieg in den Formelsport.

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda: Karriere

Die Karriere des Formel-1-Piloten Yuki Tsunoda begann mit der Teilnahme an der Formelsektion. Von 2016 bis 2019 befuhr der Japaner die Formel 4, die er nach Rang 2, 3 und 4 im Jahr 2018 als Erstplatzierter abschloss. Daraufhin holte ihn das Red Bull-Team in sein Förderprogramm und eröffnete Tsunoda die Chance auf ein Engagement in der Formel 3. Jedoch blieb Tsunoda hinter den (selbst gesteckten) Zielen zurück und versuchte sich im Folgejahr in der nächsthöheren Klasse. Für den britischen Rennstall Carlin beendete Yuki Tsunoda die Saison 2020 auf Platz 3, was erneut die Verantwortlichen von Red Bull auf den Plan rief. Der österreichische Rennstall bot Tsunoda die Möglichkeit, mit Beginn der Saison 2021 in die Formel 1 einzusteigen. Dort nahm Tsunoda in einem Fahrzeug der Red Bull-Schwesterfirma AlphaTauri Platz.

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda: Stationen

Die Stationen des Formel-1-Piloten Yuki Tsunoda deuten in ihrer Abfolge auf das Endziel Formel 1 hin:

2018: Formel 4 (1. Platz)

2019: Formel 3 (9. Platz)

2020: Formel 2 (3. Platz)

2021: Formel 1 (14. Platz)

Yuki Tsunoda wird in der Saison 2022 für das Team von AlphaTauri an den Start gehen. Sein Teamkollege ist der Franzose Pierre Gasly.

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda: Erfolge

Obwohl erst seit einer Saison in der Formel 1 aktiv, können sich die Erfolge des Piloten Yuki Tsunoda sehen lassen. Tsunoda nahm an allen Rennen der Saison 2021 teil und fuhr siebenmal unter die ersten Zehn, also in die Punkte. Unter anderem bei seinem Debüt-Rennen in Bahrain, das Yuki Tsunoda auf Platz 9 finalisierte. Es war nicht seine beste Platzierung, denn in Aserbaidschan erreichte der Japaner Rang 7, in Ungarn Rang 6 und beim Abschlussrennen in Abu Dhabi Rang 4. In der Endabrechnung waren 32 Punkte gleichbedeutend mit Platz 14 in der Fahrerwertung.

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda: AlphaTauri

Formel-1-Pilot Yuki Tsunoda steht beim Team AlphaTauri unter Vertrag. Der Rennstall ist aus dem Minardi-Team hervorgegangen und firmierte ehemals unter Toro Rosso. AlphaTauri gehört zum Red Bull-Imperium des Milliardärs Dietrich Mateschitz und greift auf Honda-Motoren zurück.