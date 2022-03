Formel 1 heute live im TV und Stream: Hier läuft der Große Preis von Saudi-Arabien

Von: Tim Althoff

Die Formel 1 macht zum zweiten Rennen der Saison in Saudi-Arabien Halt. © Imago

Wiederholt Ferrari den großen Erfolg aus Bahrain in Saudi-Arabien? Hier erfahren Sie, wo das zweite Rennen der Formel 1 2022 live im TV und Stream läuft.

Jeddah ‒ Schon beim Großen Preis von Bahrain ging es heiß her. Ein dominanter Doppel-Sieg für Ferrari, der Last-Minute-Aussetzer beider Red Bulls und die starke Performance von Schumacher-Kollege Kevin Magnussen ‒ die Formel 1 ist furios in die Saison gestartet. In Saudi-Arabien findet nur eine Woche später schon der zweite Grand Prix statt. Fans werden hoffen, dass die Strecke in Jeddah ähnlich viel Spektakel liefern wird.

Sebastian Vettel wird jedenfalls erneut nicht dabei sein. Der Heppenheimer erkrankte kurz vor Saisonstart am Coronavirus und musste schon in Bahrain kurzfristig von Ersatzfahrer Nico Hülkenberg ersetzt werden. Am Donnerstag wartete Vettel in seiner Schweizer Wahlheimat noch auf den erlösenden Negativ-Test, Freitag kam dann die ernüchternde Nachricht ‒ dafür wird Hülkenberg erneut an den Start gehen.

Ob Vettel bei einem möglichen Einsatz auch den nötigen Unterschied im Aston Martin gemacht hätte, ist ohnehin fraglich. Das Auto erlebte einen sehr enttäuschenden Start in die Saison, nur aufgrund der Ausfälle der beiden Red Bulls landeten Stroll und Hülkenberg auf den Plätzen 14 und 17. Im Nachgang gab es eine deutliche Schelte von Sky-Experte Ralf Schumacher.

Formel 1 Großer Preis von Saudi-Arabien in Jeddah Länge der Strecke 6,174 km Runden 50 Renn-Distanz 308,450 km

Formel 1 in Jeddah: Mick Schumacher will in Saudi-Arabien in die Punkte

Für den weiteren deutschen Fahrer, Mick Schumacher, lief es im Haas endlich besser. Nachdem allen klar war, dass das Auto im letzten Jahr keinen Erfolg haben konnte, hat man sich in der Rookie-Saison von Mick und Nikita Mazepin nur auf die Entwicklung für das kommende Jahr konzentriert ‒ in diesem Jahr sollen sich dann die ersten Erfolge einstellen. Wie das konkret aussehen soll, machte Kevin Magnussen, der Mazepin in dieser Saison ersetzte, eindrucksvoll vor. Im ersten Rennen seit seiner Haas-Rückkehr fuhr er nach starkem Qualifying unmittelbar hinter beiden Mercedes-Piloten auf dem fünften Platz.

Schumacher fuhr mit Platz elf knapp an den Punkten vorbei und blieb etwas hinter den Erwartungen zurück. Zwar hatte er im Rennen Pech, früh von Esteban Ocon gedreht worden zu sein, wurde aber schon im Qualifying klar von dem erfahrenen Magnussen geschlagen. In Saudi-Arabien muss er zurückschlagen, das ist auch die Erwartung von Günther Steiner: „Ich habe keine Bedenken, dass Mick es noch schafft, in die Punkte zu fahren. Jetzt hat Kevin gezeigt, was möglich ist. Er kam quasi aus dem Urlaub und ist in die Punkte gefahren. Das zeigt, dass bei Mick noch Luft nach oben ist“, so der Teamchef im Interview mit der tz.

Formel 1 in Saudi-Arabien: Wo läuft das Rennen live im TV?

Im Free-TV wird das Renn-Wochenende nicht zu sehen sein. Der Kölner Privatsender RTL überträgt lediglich vier Saisonrennen: den Großen Preis der Emilia-Romagna im April, das Traditions-Rennen in Silverstone im Juli, Zandvoort im September und den Grand Prix von Brasilien im November.

Nur Sky-Kunden haben in Deutschland die Möglichkeit, alle Rennen live zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings-Sessions, das Qualifying und das Rennen auf dem Sender Sky Sport F1 ‒ teilweise werden dort auch Pressekonferenzen der Fahrer und Teamchefs gezeigt.

An der Strecke wird Moderator Peter Hardenacke mit den Experten Timo Glock und Ralf Schumacher die Vor- und Nachberichterstattung übernehmen. Sascha Roos kommentiert das Geschehen auf der Strecke und Reporterin Sandra Baumgartner ist für die Interviews zuständig.

Großer Preis von Saudi-Arabien: Wer überträgt die Formel 1 im Live-Stream?

Die Sky-Berichterstattung wird außerdem im Live-Stream zu sein. Sky-Kunden können kostenlos auf Sky Go zugreifen und die Sessions dort schauen. Wer kein regulärer Sky-Kunde ist, kann dafür auf Sky-Ticket zurückgreifen und das Abo nutzen. Mit den jeweiligen Apps können Fans auf ihren Mobilgeräten und Smart-TVs live dabei sein.

Übertragung der Formel 1 im Überblick: Der Große Preis von Saudi-Arabien live

Datum Uhrzeit (MESZ) Session TV-Sender Live-Stream Freitag, 25. März 15.00 Uhr 1. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket Freitag, 25. März 18.00 Uhr 2. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket Samstag, 26. März 15.00 Uhr 3. Freies Training Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket Samstag, 26. März 18.00 Uhr Qualifying Sky Sport F1 Sky Go, Sky Ticket Sonntag, 27. März 19.00 Uhr Rennen Sky Sport F1, Sky Sport UHD Sky Go, Sky Ticket

Rennen in Saudi-Arabien: Die Formel 1 im Live-Ticker

Für diejenigen, die kein Sky-Abo haben und das Rennen auch auf anderem Wege nicht schauen können, gibt es immer noch den Live-Ticker von tz.de. Sie verpassen so keine wichtige Szene und bleiben auf dem Laufenden. (ta)