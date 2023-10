Zverev investiert in Formel-1-Team – zusammen mit Liverpool-Star

Von: Sascha Mehr

Tennisstar Alexander Zverev hat in ein Formel-1-Team investiert und dabei prominente Mitstreiter. Schafft es Alpine mit den Investoren an die Spitze?

München – Beim deutschen Tennisstar Alexander Zverev liegen Freude und Frust derzeit nah beieinander. Wie zahlreiche andere Profis klagt auch er über die neuen Bälle auf der ATP-Tour. Zverev kritisierte bei den US Open, dass sich das Flugverhalten des Balls deutlich von den anderen Modellen unterscheide. „Wenn es windig wird, ist es unfassbar schwierig, Tennis zu spielen mit diesem Ball“, sagte der Olympiasieger. „Ich habe das Gefühl, dass dieser Ball zu leicht ist.“

Alexander Zverev Geboren: 20. April 1997 (Alter 26 Jahre), Hamburg Nationalität: Deutschland Sportart: Tennis

Alexander Zverev investiert in Formel-1-Team

Viele Profis bemängeln zudem, dass der Trend zu sich aufplusternden Bällen gehe. Damit wird das Spiel langsamer, die Punkte länger und unterhaltsamer für die Zuschauer – und die Ballwechsel anstrengender für die Akteure. „Fast jeder Tennisspieler sagt diese Saison, dass die Bälle immer größer werden. Für die Schulter, den Ellenbogen ist so etwas nicht gut“, klagte der russische Weltranglistendritte Daniil Medwedew.

Neben dem Ball-Frust gibt es aber auch positive Nachrichten für die deutsche Nummer eins. Zverev investiert, gemeinsam mit anderen Weltklasse-Sportlern, in das Formel-1-Team Alpine. Die Stars schlossen sich der Investment-Gruppe von Otro Capital an, wie das Anlageunternehmen verkündete.

Trent Alexander-Arnold (l.), Alexander Zeverev (Mitte) und Patrick Mahomes investieren in ein Formel-1-Team. © Imago

Neben Zverev gehören auch die NFL-Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce, Liverpool-Profi Trent Alexander-Arnold, der spanische Fußball-Weltmeister Juan Mata, der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua und Golf-Superstar Rory McIlroy zu den Investoren. „Es ist eine aufregende Zeit für den Sport“, sagte Mahomes, Quarterback des amtierenden Super-Bowl-Champions Kansas City Chiefs.

Formel 1: Team Alpine mit mehreren berühmten Investoren

Zverev outete sich als Formel-1-Anhänger und ist stolz, jetzt Teil der Königsklasse des Motorsports zu sein. „Ich bin sehr gespannt, zu verkünden, als Aktionär Teil des Formel-1-Teams Alpine zu sein. Ich bin schon lange Fan der Formel 1 und sehr gespannt, was die Zukunft für das Team bereithält“, so der Tennisstar in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

In der aktuellen Formel-1-Saison fahren für Alpine die beiden Franzosen Pierre Gasly und Esteban Ocon. Die beiden Piloten stehen auf den Positionen elf und zwölf in der WM-Wertung. Mit dem Investment der Sportstars soll es in Zukunft in höhere Regionen gehen. (smr)