„Ich werde Fan von Schalke 04“: BVB-Fans protestieren wütend gegen Nmecha-Transfer

Von: Christoph Wutz

Felix Nmecha wechselt zu Borussia Dortmund. Der Transfer stößt einigen Fans des BVB sauer auf. Einer droht sogar mit einem denkbar radikalen Schritt.

Dortmund – Jetzt ist der Transfer fix: Der bisherige Wolfsburger Felix Nmecha stößt mit sofortiger Wirkung zum BVB. Doch das sorgt bei den Fans der Schwarz-Gelben nicht nur für Begeisterung. Der 22-Jährige hatte zuletzt mit homophoben und transfeindlichen Posts in den sozialen Medien für Aufruhr gesorgt. Veranlasst das einige Fans jetzt sogar dazu, der Borussia den Rücken zu kehren?

Felix Nmecha Geboren: 10. Oktober 2000 (Alter: 22 Jahre), Hamburg Position: Zentraler Mittelfeldspieler Vertrag bei Borussia Dortmund bis zum: 30. Juni 2028 Marktwert: 15 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

BVB-Anhänger kündigt nach Nmecha-Transfer an: „Ich werde Fan von Schalke 04“

Ein Fan reagierte auf Twitter verstört auf den inzwischen bestätigten Transfer: „Das ist es. Das besiegelt den Deal“, schrieb ein schwer enttäuschter Anhänger der Schwarz-Gelben. „Ich bin kein BVB-Fan mehr. Ich bin BVB-Sympathisant seit 1999 und kaufe jedes Trikot seit 1999. Ich werde meine BVB-Karte nicht verlängern“, kündigte er verärgert an.

Doch damit nicht genug: „Ich werde Fan von Schalke 04, wo sie tatsächlich wissen, wie man einen Verein führt“, will der Twitter-User jetzt einen für Borussen eigentlich undenkbaren Schritt gehen und aus Protest zum großen Lokalrivalen überlaufen.

Einige Fans von Borussia Dortmund reagierten verärgert und enttäuscht auf den bestätigten Wechsel von Felix Nmecha (r.) zum BVB. © Imago / Kolvenbach / regios24

„Ein schlimmer Tag für alle Borussen“: BVB-Fans nach Nmecha-Wechsel enttäuscht

Auch weitere Twitter-Nutzer, die es mit dem Team von Edin Terzic halten, zeigten sich wütend über die Verpflichtung Nmechas: „Ein schlimmer Tag für alle Borussen“, schrieb ein Fan. Ein anderer User schoss gegen die schwarz-gelben-Verantwortlichen. Er nannte den Kauf des Ex-Wolfsburgers, der den zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham ersetzen soll, einen „richtig enttäuschenden Move von (Hans-Joachim, Anm. d. Red.) Watzke und (Sebastian, Anm. d. Red.) Kehl“.

„Der kann direkt wieder abhauen“, zeigte sich ein schwarz-gelber Anhänger wenig gastfreundlich. „BVB stand einmal für Offenheit, Toleranz und uneingeschränkten Zusammenhalt“, schrieb er weiter. Der nun für die Borussia auflaufende Nmecha stehe hingegen „exakt für das Gegenteil“, machte der BVB-Fan seinem Unmut über den Transfer Luft – und drohte dem 22-Jährigen beinahe: Die Südkurve im Signal Iduna Park werde den Transfer „nicht unkommentiert lassen.“

„Verein hat den Punkt verpasst“: Anhänger kritisieren BVB nach Nmecha-Deal

Auf der Internetseite des bekannten BVB-Fanmagazins schwatzgelb.de brachte eine Autorin ihre Enttäuschung und ihre Bedenken über die Verpflichtung deutlich zum Ausdruck. Es habe „die Generationen vor uns so viel Kraft und Mühe und Zeit gekostet“, dafür zu sorgen, dass jeder „sich in der BVB Familie willkommen fühlen kann. Sowohl von Fan- als auch von Vereinsseite! Ich weiß gar nicht, ob Naivität überhaupt noch das richtige Wort für das ist, was unser Ballspielverein sich da geleistet hat“, hieß es in einem nach dem Transfer des streng gläubigen Neu-Nationalspielers Nmecha veröffentlichten Artikel.

Die Autorin schrieb weiter: „Der Verein hat den Punkt verpasst, deutlich zu machen, dass keine sportliche Qualifikation, persönliche Defizite bei den wichtigsten Werten des Vereins ausgleichen könnte! So ein grundsätzliches Statement wäre unabhängig von der Kommentierung von Gerüchten durchaus möglich gewesen.“

Andere Fans heißen Nmecha „herzlich willkommen beim BVB“

Andere Fans äußerten sich hingegen sehr positiv über die Verpflichtung. So forderte ein Instagram-User, „dass man einem jungen Menschen die Chance gibt, an Kritik zu wachsen und sich zu beweisen! Daher: Herzlich willkommen beim BVB, Felix!“ In eine ähnliche Kerbe schlug ein weiterer Anhänger: „Freue mich sehr auf dich, lass dir nichts sagen von Leuten, die dich verunsichern und verurteilen‚ du wirst allen zeigen, was du kannst auf dem Rasen, und nur das zählt!“, legte der Fan den Fokus auf die sportliche Leistung des Mittelfeldmanns.

BVB-Präsident Dr. Reinhold Lunow teilte im Anschluss an den Transfer mit, dass er „zunächst große Bedenken“ gehabt habe, ob Nmecha „die Werte unserer Borussia teilt“. Nach einem Gespräch mit dem Neu-Dortmunder und Hans-Joachim Watzke sei er allerdings nun vom Nationalspieler überzeugt. Nmecha habe „glaubwürdig versichert, dass er die Werte unseres Grundwertekodex teilt und danach handeln wird“, schrieb Lunow weiter auf Twitter. „Mein Vertrauen hat er“, stellte der Präsident der Borussia klar.