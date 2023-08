Bayern-Juwel verlängert in München und wechselt zum FC Schalke 04

Von: Florian Schimak

Der Transfermarkt läuft heiß! Bis Ende August können die Klubs noch Spieler verpflichten. Wer holt wen? Den Überblick gibt‘s im Transfer-Ticker.

+++ 13.12 Uhr: Der FC Bayern hat seinen 19-jährigen Nachwuchsstürmer Yusuf Kabadayi mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Der gebürtige Münchner spielt seit der U9 für den deutschen Rekordmeister und durchlief seit Sommer 2012 alle Jugendmannschaften. Um Spielpraxis zu sammeln, wird der ehemalige U-19-Nationalspieler bis zum Ende der Saison 2023/24 an den Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen.

Update vom Donnerstag, 3. August, 09.31 Uhr: Kerem Demirbay verlässt Bayer 04 Leverkusen und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Galatasaray Istanbul. Der Bundesligist einigte sich mit dem türkischen Meister auf einen Transfer des Mittelfeldspielers, der 2019 für 32 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet worden war. Leverkusen erhält 3,7 Millionen Euro.

Der 30-jährige Demirbay bestritt insgesamt 149 Pflichtspiele für die Werkself, in denen er 15 Treffer erzielte und 30 Torvorlagen beisteuerte. „Der Wechsel in die Türkei war wegen seiner familiären Wurzeln Kerems ausdrückliches Anliegen“, wird Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport von Bayer 04, auf der vereinseigenen Webseite zitiert. „Wir wünschen ihm bei Galatasaray alles Gute und danken ihm für seinen Einsatz für Bayer 04.“

+++ 16.57 Uhr: Der Transfer von Leipzig-Star Josko Gvardiol zu Manchester City ist offenbar perfekt. Die Sachsen sollen für den kroatischen Nationalspieler rund 90 Millionen Euro erhalten. Der Transfer der 21 Jahre alten Innenverteidigers soll in den kommenden Tagen auch offiziell verkündet werden, berichtet die Bild. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, dass der Medizincheck am Freitag erfolgen soll.

Gvardiol wäre somit der teuerste Verteidiger der Welt. Er löst Harry Maguire ab, der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United wechselte. Gvardiol war 2020 für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu RB gekommen.

+++ 13.28 Uhr: Als Nachfolger von Dembélé, der einen Wechsel zu PSG anstrebt, wurde am Dienstag kurzfristig Leroy Sané genannt. Allerdings plant der Flügelflitzer nicht, den FC Bayern zu verlassen. Auch der Verein möchte den 27-Jährigen nicht abgeben. Also alles nicht heiß.

Transfergerüchte vom 3. August

+++ 11.06 Uhr: Da schaut der FC Bayern offenbar in die Röhre! David Raya steht vor einem Wechsel zum FC Arsenal, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet. Der spanische Keeper soll sich mit den Gunners einig sein. Als Ablöse stehen bis zu 40 Millionen Euro im Raum.

Erstmeldung, 2. August: München – Dieser Transfer-Sommer ist heiß!

Harry Kane und sein sich langsam abzeichnender Wechsel zum FC Bayern hält halb Europa in Atem, denn nicht nur die Münchner wollen den Weltklasse-Stürmer. Angeblich war bislang auch PSG scharf auf Kane.

Nun aber hat sich der französische Spitzenklub aus dem Kane-Poker offenbar verabschiedet. Weil der Engländer offenbar deutlich gemacht hat, dass er bei den Bayern im Wort steht. Nun liegt es an den beiden Vereinen, dass sie sich auf eine Ablöse einigen.

Daniel Levy, der Chairman der Tottenham Hotspur, gilt allerdings als knallharter Verhandlungspartner, wie Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe am Montag erfahren mussten.

PSG gibt im Kane-Poker auf – Trainer bestätigt Abschied von Superstar

Da PSG in Sachen Kane keine Chance mehr zu haben scheint, ist nun ein anderer Angreifer in den Pariser Fokus gerückt: Randal Kolo Muani! Mit dem Eintracht-Star, mit dem sich auch die Bayern einst beschäftigt haben sollen, hätten Gerüchten zufolge bereits erste Gespräche stattgefunden.

Fix dürfte in den kommenden Tagen der Wechsel von Ousmane Dembele vom FC Barcelona zu PSG sein. Xavi bestätigte am Mittwoch nach dem Testspiel gegen den AC Milan, dass der Flügelstürmer nach Paris wechseln möchte. „Er sagte uns, dass er gehen möchte und zu PSG wechseln will. Mit dem Angebot können wir nicht mithalten“, sagte der Barca-Coach: „Das tut weh, weil wir uns um ihn gekümmert haben und wollten, dass er glücklich wird. Aber wir haben keine Chance, er wird gehen.“ (smk/epp/dpa)