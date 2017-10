So sehen Sie 1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im TV und im Live-Stream

Der 1. FC Köln und Werder Bremen stehen sich heute am Sonntag zur Mittagszeit gegenüber. So sehen Sie die Bundesliga live im TV und im Live-Stream.

Köln - Der 1. FC Köln hat den Saisonstart in den Sand gesteckt. Nach acht Bundesliga-Partien stehen die Geißböcke mit nur einem Punkt (durch ein 0:0 in Hannover am 24. September) auf dem letzten Tabellenplatz. Auch die Tordifferenz ist verheerend. Lediglich drei Mal durfte das Team von Trainer Peter Stöger bisher jubeln, ganze 17 Mal musste Torwart Timo Horn aber auch hinter sich greifen.

Für das Liga-Schlusslicht kommt Werder Bremen daher gerade recht. Gegen die Grün-Weißen feierte der FC zu Hause seine meisten Siege (27), Punkte (93) und Tore (98). Zudem hat Köln seit dem 11. Dezember 2005 (1:4) kein Heimspiel gegen die Hanseaten verloren und punktete in jedem der letzten sieben Duelle (zwei Siege, fünf Unentschieden), in denen Werder dreimal eine 1:0-Führung nicht zum Sieg nutzte.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs endete torreich. Im Mai 2017 besiegte der 1. FC Köln den SV Werder vor heimischer Kulisse im RheinEnergie Stadion mit 4:3. In der Hinrunde der Saison 2016/2017 trennte man sich 1:1-Unentschieden. Für Kölns Stürmer Claudio Pizarro wird das Spiel am Sonntag ein ganz besonderes sein. Schließlich lief der 39-Jährige insgesamt acht Jahre lang für Werder Bremen auf. In 271 Matches erzielte der Peruaner 144 Treffer und ist damit Rekordtorschütze des SVW.

Anstoß der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen ist am Sonntag nicht etwa um 15.30 Uhr oder 17.30 Uhr, sondern schon um 13.30 Uhr. Wo und wie Sie das Bundesligaspiel live im TV und im Live-Stream sehen können, erfahren Sie im Folgenden.

1. FC Köln - Werder Bremen: Bundesliga live im Pay-TV bei Eurosport

Fußball-Fans aufgepasst, denn die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem SV Werder Bremen läuft am Sonntag nicht bei Sky, sondern bei Eurosport! Der Sportsender hat sich nämlich seit dieser Saison die Übertragungsrechte einiger Bundesligaspiele gesichert. Unter anderem zeigt Eurosport 30 Spiele am Freitagabend, fünf Partien am Sonntagmittag sowie fünf BL-Duelle am Montagabend.

Da das Match Köln gegen Bremen auf Sonntag um 13.30 Uhr terminiert wurde, ist es auch nur bei Eurosport live und in voller Länge zu sehen. Sky-Kunden schauen leider in die Röhre, was eine TV-Übertragung angeht. Das Duell der beiden Kellerkinder der Liga wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt, sondern auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra. Dieser ist seit Saisonstart in Deutschland auf Sendung und nur als Kunde von HD+ über Satellit empfangbar.

1. FC Köln - Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von Eurosport

Das Heimspiel des 1. FC Köln gegen Werder Bremen können Sie auch problemlos über den sogenannten Eurosport Player, dem Online-Streamingdienst von Eurosport, verfolgen. Der „Bundesliga Saison-Pass“ kostet monatlich 4,99 Euro, sofern Sie das Angebot noch bis zum 31. Oktober 2017 buchen. Nach sechs Monaten müssen Sie für die Nutzung dann 5,99 Euro zahlen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, gleich den „Jahres-Pass“ zu abonnieren. Dieser kostet Sie pro Jahr 49,99 Euro. Allerdings haben Sie damit Zugang zu allen Eurosport-Player-Angeboten.

Der Eurosport Player ist über jeden gängigen Webbrowser abrufbar. Für Smartphones oder Tablets gibt es eine mobile Applikation bei iTunes (für Apple-Nutzer) und im Google Play Store (für Android-Nutzer). Durch die benutzerfreundliche Bedienoberfläche sollten Sie daher keine Schwierigkeiten damit haben, den Live-Stream zur Partie Köln gegen Bremen zu finden.

Wichtig: Live-Streams sind wahre Datenfresser! Sollten Sie bei der Nutzung nicht auf eine stabile WLAN-Verbindung zurückgreifen, könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein.

1. FC Köln - Werder Bremen: Bundesliga im Pay-TV bei Sky

Sky-Kunden werden sich natürlich ärgern, dass die Begegnung nicht live beim Pay-TV-Sender gezeigt wird. Dennoch müssen Fußball-Fans nicht komplett auf Bewegtbilder aus Köln verzichten. Denn ab 15.30 Uhr fasst Sky das Spiel des Tabellenletzten gegen den Tabellenvorletzten in knapp 20 Minuten zusammen. Kommentiert werden die Highlights auf Sky Sport Bundesliga 3 beziehungsweise Sky Sport Bundesliga 3 HD von Marcel Meinert.

1. FC Köln - Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Auch bei Sky gibt es die Option, das TV-Programm online abzurufen. Im Online-Streamingportal Sky Go finden Sie am Sonntag einen Live-Stream, mit dem Sie die Zusammenfassung des Bundesliga-Duells zwischen dem 1. FC Köln und dem SV Werder Bremen sehen können. Einzige Voraussetzung: Sie haben das Sky Bundesliga Paket abonniert. Für die mobilen Endgeräte steht Ihnen bei iTunes und im Google Play Store die Sky Go-App zum kostenlosen Download zur Verfügung.

1. FC Köln - Werder Bremen: Bundesliga im kostenlosen Live-Stream

Wer weder Sky-, noch Eurosport-Abonnent ist, findet am Sonntag im Internet auf diversen Seiten zahlreiche kostenlose Live-Streams zur Fußball-Bundesliga. Allerdings besteht dabei nicht nur die Gefahr, sich einen Computer-Virus oder andere Malware einzufangen, streng genommen verstoßen Sie auch gegen das Gesetz. Denn der Europäische Gerichtshof hat vor einigen Monaten beschlossen, dass nicht nur die Betreiber von illegalen Live-Streaming-Angeboten künftig rechtlich belangt werden können, sondern auch die Streamer selbst.

1. FC Köln - Werder Bremen: Der Direktvergleich aller bisherigen Duelle

1. FC Köln Werder Bremen S / U / N 34 / 23 / 33 33 / 23 / 34 Tore 154:145 145:154 Gelbe Karten 111 90 Gelb-Rote Karten 2 2 Rote Karten 6 1 1. Bundesliga-Saisons 47 54 Meisten Tore Dieter Müller (11) Frank Neubarth (8) Meisten Spiele Harald Schumacher (24) Horst-Dieter Höttges (28)

1. FC Köln - Werder Bremen: Die letzten zehn Duelle

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2016/2017 05.05.2017 Bundesliga, 32. Spieltag 1. FC Köln - Werder Bremen 4:3 (3:2) 2016/2017 17.12.2016 Bundesliga, 15. Spieltag Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:1) 2015/2016 07.05.2016 Bundesliga, 33. Spieltag 1. FC Köln - Werder Bremen 0:0 (0:0) 2015/2016 12.12.2015 Bundesliga, 16. Spieltag Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:0) 2015/2016 28.10.2015 DFB-Pokal, 2. Runde Werder Bremen - 1. FC Köln 1:0 (1:0) 2014/2015 21.03.2015 Bundesliga, 26. Spieltag 1. FC Köln - Werder Bremen 1:1 (0:1) 2014/2015 24.10.2014 Bundesliga, 9. Spieltag Werder Bremen - 1. FC Köln 0:1 (0:0) 2011/2012 07.04.2012 Bundesliga, 29. Spieltag 1. FC Köln - Werder Bremen 1:1 (1:1) 2011/2012 05.11.2011 Bundesliga, 12. Spieltag Werder Bremen - 1. FC Köln 3:2 (0:2) 2010/2011 22.01.2011 Bundesliga, 19. Spieltag 1. FC Köln - Werder Bremen 3:0 (2:0)

