So sehen Sie 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream

Am Sonntag kehrt BVB-Chefcoach Thomas Tuchel zum zweiten Mal überhaupt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von 2009 bis 2014 trainierte der 43-Jährige den 1. FSV Mainz 05 und beerbte 2015 Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund, den es zum FC Liverpool zog. Beiden Übungsleitern hat der amtierende Vizemeister schon jetzt 566 Punkte und damit 21 Prozent ihrer Gesamt-Punktzahl in der Bundesliga zu verdanken.

Gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber hat Tuchel noch eine weiße Weste. In den bisherigen drei Aufeinandertreffen behielten die Schwarz-Gelben immer die Oberhand (2:0, 2:0, 2:1). Auch vorherige Duelle gingen zumeist an den BVB. So konnten die Westfalen fünf der letzten sechs Spiele in Mainz sowie zehn der letzten elf Matches gegen die Rheinhessen gewinnen. Einzige Ausnahme war der 2:0-Erfolg des FSV am 20. September 2014.

Wenige Tage vor dem offiziellen Rückrundenstart sorgte die Borussia für Schlagzeilen. Nachdem zunächst die Vertragsverlängerung von Top-Talent Christian Pulisic bekannt gegeben wurde, verkündeten die Schwarz-Gelben auch noch die Verpflichtung des 17-jährigen Alexander Isak, den offenbar auch der FC Bayern München im vergangenen Jahr beobachten ließ. Außerdem hat der BVB Verteidiger Neven Subotic an den 1. FC Köln ausgeliehen.

Anstoß am Sonntag ist um 17.30 Uhr. Wir verraten Ihnen schon jetzt, wo Sie die Bundesligapartie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream sehen können.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Bundesliga-Partie des BVB in Mainz wird am Sonntag (wie gewohnt) lediglich beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Um 17 Uhr meldet sich Moderatorin Jessica Kastrop auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD aus der Opel Arena. Kommentiert wird die Partie, die um 17.30 Uhr angepfiffen wird, von Sky-Reporter Fritz von Thurn und Taxis. Eine Konferenz gibt es nicht. Schließlich ist das Spiel zwischen Mainz und dem BVB die letzte Bundesliga-Partie an diesem Wochenende.

Die Live-Übertragung aus Mainz endet nach Informationen des Senders aus Unterföhrung bei München um ca. 19.30 Uhr. Direkt im Anschluss folgt die Fußball-Talkrunde „Sky90“ mit Patrick Wasserziehr.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Über das Online-Streamingportal Sky Go können Sie die Begegnung ebenfalls live verfolgen. Dazu müssen Sie sich nur mit Ihrer E-Mail-Adresse beziehungsweise Kundennummer und der viertstelligen Sky-PIN anmelden und den entsprechenden Stream anklicken. Bitte beachten Sie, dass der Live-Stream nur freigeschaltet wird, sofern Sie auch das Bundesliga-Paket von Sky abonniert haben.

Sollten Sie die Nutzung von Sky Go auf dem Smartphone oder Tablet bevorzugen, empfehlen wir Ihnen die Sky Go-App, die bei iTunes (für Apple-Kunden) und im Google Play Store (für Android-Nutzer) kostenlos erhältlich ist. Sollte die Applikation auf einem mobilen Endgerät nicht funktionieren, könnte es daran liegen, dass diese mit dem Gerät nicht kompatibel ist. Genauere Informationen darüber erhalten Sie in diesem Artikel.

Wichtig: Das Streamen von Fußballspielen (und anderen Live-Events) verbraucht einer sehr hohe Datenmenge. Nutzen Sie deshalb bestenfalls eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund: Bundesliga live im Webradio von Sport1

Falls Sie am Sonntagnachmittag unterwegs sein sollten, können Sie auch auf den Webradiosender des Free-TV-Senders Sport1 zurückgreifen. Sport1.fm berichtet seit Juli 2013 live per Hörfunk von jeder Bundesligapartie. Sie können die Homepage über jeden Webbrowser aufrufen oder bei iTunes beziehungsweise im Google Play Store die kostenfreie Sport1.fm-App downloaden. Diese vereinfacht Ihnen die Nutzung auf den mobilen Endgeräten.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund: Bundesliga im kostenlosen Live-Stream

Wer kein Sky-Abo besitzt, das Spiel des BVB gegen Mainz 05 aber dennoch sehen möchte, kann gratis Live-Streaming-Angebote aus dem Internet nutzen. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn es bestehen Zweifel an der Legalität solcher Seiten. Außerdem gibt es kaum Streams mit guter Ton- und Bildqualität sowie deutschem Kommentar. Darüber hinaus muss man in Kauf nehmen, dass der Stream regelmäßig durch lästige Werbeeinblendungen unterbrochen wird und man sich bei der Nutzung einen Computer-Virus oder andere Malware einfängt, die den Rechner oder die mobilen Endgeräte beschädigen.

Wer deshalb auf Nummer sicher gehen möchte, findet in diesem Artikel eine Übersicht kostenfreier und legaler Live-Streams.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund: Bundesliga in der Zusammenfassung im Free-TV

Am Sonntag um 18 Uhr zeigt die ARD-“Sportschau“ (Moderation: Matthias Opdenhövel) in einer rund 30-minütigen Sendung die Highlights der Partien SC Freiburg gegen Hertha BSC und 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Auch in den Sportsendungen des WDR, NDR, SWR und BR, die allesamt um 21.45 Uhr beginnen, werden die Sonntagspartien nochmals thematisiert. Beim HR und MDR geht es erst um 22.05 Uhr los. Wer nicht lange warten möchte, kann auch den 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, der seit Dezember 2016 frei empfangbar ist, einschalten. Dort gibt es schon kurz nach Abpfiff ausführliche Spielzusammenfassungen.

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund: Der Direktvergleich aller bisherigen Duelle

1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund S / U / N 3 / 6 / 12 12 / 6 / 3 Tore 18:35 35:18 Gelbe Karten 30 21 Gelb-Rote Karten 0 0 Rote Karten 2 0 1. Bundesliga-Saisons 11 50 Meisten Tore Shinji Okazaki (3) Robert Lewandowski (6) Meisten Spiele Nikolce Noveski (15) Roman Weidenfeller (15)

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund: Die letzten zehn Begegnungen

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2016/2017 27.08.2016 Bundesliga, 1. Spieltag Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:1 (1:0) 2015/2016 13.03.2016 Bundesliga, 26. Spieltag Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:0 (1:0) 2015/2016 16.10.2015 Bundesliga, 9. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:2 (0:1) 2014/2015 13.02.2015 Bundesliga, 21. Spieltag Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 4:2 (0:1) 2014/2015 20.09.2014 Bundesliga, 4. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 2:0 (0:0) 2013/2014 19.04.2014 Bundesliga, 31. Spieltag Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 4:2 (2:1) 2013/2014 30.11.2014 Bundesliga, 14. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:3 (0:0) 2012/2013 20.04.2013 Bundesliga, 30. Spieltag Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:0 (1:0) 2012/2013 24.11.2012 Bundesliga, 13. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2 (1:2) 2011/2012 03.03.2012 Bundesliga, 24. Spieltag Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:1 (1:0)

