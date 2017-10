2:0 gegen Mainz: Goretzka führt Schalke auf Europa-Kurs

Der FC Schalke 04 springt für eine Nacht auf die Champions-League-Plätze. Gegen schwache Mainzer hatten die Königsblauen am Freitag leichtes Spiel.

Gelsenkirchen - Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka hat Schalke 04 auf Kurs Richtung Europa gehalten. Mit seinem vierten Saisontor legte der Nationalspieler den Grundstein für den 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FSV Mainz 05, zumindest für eine Nacht kletterten die Gelsenkirchener auf den vierten Tabellenplatz. Bereits zum dritten Mal erzielte der heftig umworbene Goretzka, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, den Siegtreffer - zum zweiten Mal in Folge.

Der 22-Jährige traf in der 13. Minute nach Vorarbeit des Österreichers Guido Burgstaller, der in der 74. Minute selbst für die Entscheidung sorgte. Nach der Zweitrundenbegegnung im DFB-Pokal am Dienstag beim SV Wehen Wiesbaden könnten sich die Schalker mit einem weiteren Heimsieg am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg auf den Europapokalplätzen festsetzen. In der vergangenen Saison hatten die Königsblauen ihren Stammplatz im internationalen Geschäft nach sieben Jahren verloren.

Meyer stark - Mainz schwach

Die erschreckend schwachen Mainzer setzten dagegen ihre schwarze Serie in Gelsenkirchen fort: Im zwölften Gastspiel kassierten sie die neunte Niederlage, der Aufwärtstrend nach sieben Punkten aus drei Partien ist zunächst gestoppt.

Schalkes Aufschwung hängt auch mit einer mutigen Umstellung von Trainer Domenico Tedesco zusammen: Wie schon beim 2:0 am vergangenen Samstag bei Hertha BSC bot der 32-Jährige U21-Europameister Max Meyer als einzigen Sechser auf. Der technisch starke Dribbler, eigentlich auf der Zehn zu Hause, gab erneut den zweikampfstarken Ballverteiler.

Der Mainzer Coach Sandro Schwarz hatte die Defensive verstärkt - mit Fünferkette und insgesamt sieben Spielern, die vorwiegend für Abwehraufgaben vorgesehen waren. Schon früh war das Defensivkonstrukt der Rheinhessen ausgehebelt: Burgstaller narrte mit einer Drehung die Mainzer Abwehr und legte den Ball auf den durchgestarteten Goretzka quer. Der 22-Jährige ließ Torhüter Rene Adler mit einem Lupfer keine Chance. Damit brachte Goretzka die Schalker im dritten Spiel in Folge mit 1:0 in Führung. Es war erst das vierte Saisontor er Königsblauen aus dem laufenden Spiel heraus.

Schalker Sieg nie in Gefahr

Mit der Führung im Rücken setzte Schalke mit Meyer als "Quarterback" auf Ballkontrolle, wartete auf Mainzer Fehler, um schnell zustoßen zu können. Die Gäste fanden, spielerisch limitiert, kaum ein Mittel, sich bis in die gefährliche Zone durchzukombinieren. Gelang es einmal, war beim souveränen Schalker Abwehrchef Naldo Endstation. So blieben Strafraumszenen rar. Ein Distanzschuss von Amine Harit (38.) war der einzige Höhepunkt der restlichen ersten Hälfte.

Auch nach der Pause änderte sich zunächst wenig: Schalke suchte ohne viel Tempo und Ideen nach der Lücke. Mainz blieb weitgehend ungefährlich. Nach über einer Stunde sorgte Franco Di Santo mit einem Direktschuss für ein wenig Aufregung, doch Adler parierte (61.). Für das 2:0 sorgte Burgstaller im Nachstochern: Einen Kopfball von Naldo wehrte Adler noch ab, dann traf der Österreicher.

SID