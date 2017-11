2. Liga: Kiel rückt Düsseldorf auf die Pelle - Bielefeld punktet

Auf Kurs in Richtung Bundesliga: Holstein Kiel siegt auch gegen Dynamo Dresden.

Holstein Kiel hat den Druck auf Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf durch einen klaren Heimsieg erhöht. Am 13. Spieltag siegen die Störche gegen Dresden. Bielefeld ärgert Aue.

München - Nach dem zweiten Spiel ohne Sieg wird der Vorsprung von Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga kleiner. Die Rheinländer kamen am Sonntag im 250. Zweitligaspiel ihres Trainers Friedhelm Funkel nur zu einem 2:2 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Verfolger Holstein Kiel konnte mit einem 3:0-Erfolg gegen Dynamo Dresden bis auf einen Zähler an den Tabellenersten heranrücken. Die Treffer für die Störche erzielten Top-Torjäger Marvin Duksch, Steven Lewerenz und Kingsley Schindler.

Union Berlin hatte sich tags zuvor mit einem glücklichen 1:0 gegen den FC St. Pauli auf Rang drei vorgeschoben, da der 1. FC Nürnberg erst am Montag (20.30 Uhr/Sky) auf den FC Ingolstadt trifft. Im dritten Sonntagsspiel trennten sich Erzgebirge Aue und Arminia Bielefeld 1:1.

dpa