Nürnberg marschiert, FCK kassiert erste Pleite unter Trainer Strasser

Der 1. FC Nürnberg nimmt weiter Kurs auf die Aufstiegsplätze in der 2. Liga. Dagegen kassieren der 1. FC Kaiserslautern und Jahn Regensburg Rückschläge im Tabellenkeller.

Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg bleibt dem souveränen Spitzen-Duo in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Fersen. Die Franken bezwangen am Sonntag Dynamo Dresden durch den Siegtreffer von Cedric Teuchert mit 2:1 (1:0) und verteidigten mit nun 22 Punkten hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf (28) und Holstein Kiel (25) Rang drei. Im Abstiegskampf hat der MSV Duisburg beim Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern durch den Treffer von Justin Bomheuer einen wichtigen 1:0-Sieg geschafft und Jahn Regensburg in der Tabelle überflügelt. Die Oberpfälzer verloren am Sonntag trotz langer Überzahl bei Erzgebirge Aue mit 0:1.

dpa