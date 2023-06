Trikot der DFB-Auswahl für EM 2024 geleakt – Design erinnert an glorreiche Zeiten

Von: Johannes Skiba

Ein Jahr vor Beginn der EM 2024 wurde offenbar das Trikotdesign der deutschen Nationalmannschaft für das Heim-Turnier geleakt.

Frankfurt – Sportlich weiß die deutsche Nationalmannschaft aktuell nicht zu überzeugen. In den Länderspielen im Juni unterlag die DFB-Elf Polen (0:1) und Kolumbien (0:2). Auch im 100. Länderspiel der Verbandsgeschichte reichte es nur zu einem 3:3 gegen die Ukraine. Bundestrainer Hansi Flick steht massiv in der Kritik. Die Fans sind äußerst unzufrieden. Es herrscht dicke Luft rund um das Team. Nun wurde das Trikotdesign für die Trikots der EM 2024 geleakt, das wiederum an wesentlich bessere Zeiten des DFB erinnert.

DFB Gründung: 28. Januar 1900 in Leipzig Weltmeistertitel: 4

Mutmaßliches DFB-Trikot ähnelt Shirt der WM 2006

Das Portal Footy Headlines zeigte das potenzielle Trikot der deutschen Nationalmannschaft für die EM 2024 zuerst. Während der Großteil des Trikots im traditionellen weiß gehalten ist, ziehen besonders die farblichen Details die Aufmerksamkeit auf sich. Der dünne geschwungene schwarz-rot-goldene Streifen, der sich an beiden Seiten des Jersey entlang zieht, erinnert an das DFB-Trikot bei der WM 2006.

Unter Jürgen Klinsmann erlebte die deutsche Nationalmannschaft und das ganze Land bei der Heim-WM das berühmte Sommermärchen. Soll das Trikot für ein Revival der damaligen Euphorie sorgen?

Deutsche Nationalmannschaft: Mit Hilfe des Trikots zu Sommermärchen 2.0?

Das ähnliche Trikotdesign für die deutsche Nationalmannschaft wäre nicht die einzige Parallele. Auch im Vorfeld des Turniers vor 18 Jahren befand sich die DFB-Elf in einer Krise. Drei Monate vor der Weltmeisterschaft setzte es noch eine 1:4-Klatsche, infolgedessen sogar der Trainerstuhl von Coach Klinsmann wackelte. Niemand in Deutschland glaubte ernsthaft an ein erfolgreiches Turnier.

Das Trikot der WM 2006 war äußerst beliebt. © imago

Im Lauf der WM in Deutschland spielte sich das Team getragen von der landesweiten Unterstützung in einen regelrechten Rausch und zeigte ansehnlichen wie erfolgreichen Fußball. Am Ende sprang der dritte Platz heraus. Während die Qualität des aktuellen Kaders deutlich höher zu bewerten ist als 2006, ist der Glaube an eine erfolgreiche EM 2024 aber ähnlich gering. Eine offizielle Bestätigung des Designs seitens des DFB steht noch aus. Das Trikot soll erst im März 2024 vorgestellt werden. (jsk)