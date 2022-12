Christoph Kramer: Seltene Fotos von ihm und seiner Frau Celina

Von: Korbinian Kothny

Christoph Kramer überzeugt bei der WM 2022 als ZDF-Experte. Im Privatleben hat der Weltmeister von 2014 die große Liebe schon gefunden.

München – Während die WM 2022 für die deutsche Nationalmannschaft bereits Geschichte ist, geht das Großereignis für ihn erst richtig los. Die Rede ist von Christoph Kramer. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach ist bei der WM als ZDF-Experte im Einsatz. Und das, obwohl Kramer selbst noch als Spieler aktiv ist. Sogar eine Kader-Nominierung schien vor der WM nicht ausgeschlossen.

Christoph Kramer Geboren: 19. Februar 1991 (31 Jahre alt) in Solingen Mittelfeldspieler bei Borussia M'Gladbach Marktwert (laut transfermarkt.de): 2,5 Millionen Euro Vertrag bis 30. Juni 2023

ZDF: Duo Mertesacker/Kramer überzeugt die Zuschauer

Es kam aber bekanntlich anders. Bundestrainer Hansi Flick entschied sich für 26 andere Spieler und Kramer erlebt derzeit sein drittes Fußball-Großereignis als TV-Experte. Bereits bei der WM 2018 in Russland und der EM 2021 war der 31-Jährige auf der eigentlich ungewohnten Position im Einsatz.

Bei den Zuschauern kommt Kramer mit seiner offenen Art aber offensichtlich gut an. Im Duo mit seinem Weltmeister-Kollegen Per Mertesacker sorgen die beiden für den ein oder anderen Schmunzler. Zuletzt hatte Kramer mit einem flapsigen Kommentar über den ehemaligen Innenverteidiger die Lacher auf seiner Seite.

Christoph Kramer: 2014 ein besonderes Jahr

Der Bundesliga-Profi kann aber auch anders. Bei politischen Themen wie dem Verbot der „One Love“-Binde und Kritik an der DFB-Elf nimmt Kramer kein Blatt vor den Mund und legt sich, wenn es sein muss, auch mal Kollege Mertesacker an.

So sehr Kramer durch seinen Job als Bundesliga-Profi und ZDF-Experte in der Öffentlichkeit steht, so wenig ist über das Privatleben des Weltmeisters bekannt. 2014 scheint aber sowohl sportlich als auch privat ein erfolgreiches Jahr für den mittlerweile 31-Jährigen gewesen zu sein.

Christoph Kramer: Seltene Schnapsschüsse mit seiner Freundin

Zuerst wurde Kramer etwas überraschend für die WM in Brasilien nominiert und holte dort sensationell den WM-Titel mit Deutschland. Der Mittelfeldspieler stand dabei im Finale in der Startelf, musste nach einem Knockout in der ersten Halbzeit aber früh ausgewechselt werden.

Und auch privat war 2014 ein besonderes Jahr für Kramer. Nur kurze Zeit nach dem größten sportlichen Erfolg seiner Karriere kam der Rio-Weltmeister offenbar mit seiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau zusammen. Ein Schnapsschuss vom 1. September zeigt Kramer, wie er und seine Frau Celina Scheufele sich innig küssen.

Christoph Kramer ist mit seiner Celina seit 2019 verheiratet. © Instagram

Christoph Kramer: Heirat mit Celina 2019

Seitdem teilt Kramer zu sehr ausgewählten Anlässen Fotos mit seiner Lebensgefährtin. Das letzte gemeinsame Instagram-Foto datiert aus dem Jahr 2018. Das muss aber nicht bedeuten, dass man die beiden weniger oft zusammen sieht. Ganz im Gegenteil: 2019 heiratete das Paar. Ansonsten hält der Bundesliga-Profi seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. (kk)