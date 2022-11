Kurz vor der WM: DFB-Star und Sky-Schönheit verloben sich

Von: Alexander Kaindl

Nationalspieler Jonas Hofmann hat seiner Laura ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht. © Screenshot Instagram / Laura Winter

Diese Geburtstagsüberraschung ist gelungen: Einen Tag vor der Abreise ins WM-Trainingslager hat Nationalspieler Jonas Hofmann seiner Laura einen Antrag gemacht.

Mönchengladbach - Was war das für eine Woche für Jonas Hofmann! Am Donnerstag hatte Bundestrainer Hansi Flick den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach für die WM 2022 (WM-Kader DFB) nominiert. Am Freitag führte er seine Mannschaft mit einem Tor und zwei Vorlagen zum 4:2-Sieg über Borussia Dortmund.

Jonas Hofmann Geboren: 14. Juli 1992 (Alter: 30 Jahre), Heidelberg Mittelfeldspieler Vertrag bei Borussia Mönchengladbach bis: 30. Juni 2025 Marktwert: 13 Millionen Euro

Jonas Hofmann und Laura Winter verloben sich

Doch das Traum-Wochenende ging für den 30-jährigen Heidelberger noch weiter: Am Sonntag feierte seine Freundin Laura Winter ihren 29. Geburtstag.

Als Geschenk hatte sich der deutsche Nationalspieler etwas ganz Besonderes ausgedacht: einen Heiratsantrag! Die Sky-Moderatorin sagte Ja - die beiden gaben die frohe Kunde dann über Instagram bekannt.

Jonas Hofmann macht seiner Laura an ihrem Geburtstag einen Heiratsantrag

Auf dem Foto hält er ihre beringte Hand, im Hintergrund ist ein Herz aus roten Luftballons zu sehen. Dazu postete das Paar ein schlichtes Herz-Emoji, schließlich sagt ein Bild mehr als 1000 Worte.

Freunde, Kollegen und Fans freuten sich in der Kommentarspalte mit den frisch Verlobten. Sophia Weber, Partnerin von DFB-Kollege Kai Havertz, schrieb beispielsweise: „Wie schön! Glückwunsch!“ Gladbach-Star Patrick Herrmann hinterließ ein „Wooooop Woop“ und Sky-Moderatorin Anna Noé meinte: „Herzlichen Glückwunsch. Freu mich so für euch Lovebirds.“

DFB-Star Jonas Hofmann hat zwei Kinder von seiner Jugendliebe Lena

Das Paar hatte die Beziehung erst Ende 2021 öffentlich gemacht, nur wenige Monate, nachdem die Trennung von Hofmann und seiner Jugendliebe Lena bekannt geworden war. Die beiden waren zwölf Jahre lang zusammen, hatten 2015 geheiratet und sind Eltern von zwei gemeinsamen Kindern.

Nun hat Hofmann mit seiner Laura, die zuvor mit HSV-Spieler Tim Leibold zusammen war, das neue private Glück gefunden. Und wer weiß? Vielleicht hat 2022 ja sogar noch mehr zu bieten: Nur einen Tag nach seinem Heiratsantrag reist der Gladbacher zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft ins WM-Kurz-Trainingslager.

Deutsche Nationalmannschaft reist ins WM-Trainingslager

Für den DFB-Tross geht es am Montag in den Oman, dort will man sich den Feinschliff für das anstehende Turnier (Spielplan zur WM 2022) holen. Hofmann ist zwar eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler, Bundestrainer Flick testete ihn in der Nationalmannschaft aber auch schon als Rechtsverteidiger aus.

Dabei machte er eine gute Figur, vielleicht reicht es ja sogar zu einem Stammplatz bei der Weltmeisterschaft. Darüber würde seine Verlobte bei Sky Sport News sicher nur allzu gerne berichten. (akl)