Quartier für die DFB-Auswahl bei der EM 2024 steht fest

Teilen

Die Auswahl des Quartiers für die deutsche Nationalmannschaft während der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land steht fest.

Herzogenaurach – Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 neigt sich dem Ende zu. Einige Verbände haben bereits ihre Teilnahme gesichert, während andere in den letzten beiden Spieltagen Punkte benötigen, um sich für die EM im kommenden Jahr zu qualifizieren. Als letzte Möglichkeit bleiben den Teams die Nations-League-Playoffs im nächsten Jahr, für die sich die besten Mannschaften aus den jeweiligen Gruppen qualifiziert haben.

Rudi Völler Geboren: 13. April 1960 (Alter 63 Jahre), Hanau Verband: DFB Funktion: Sportdirektor

Heim-EM: DFB-Auswahl bezieht Quartier in Herzogenaurach

Ihren Platz sicher hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die als Gastgeber das Eröffnungsspiel der EM bestreiten wird. Bis dahin wird der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft bestmöglich auf das Turnier vorbereiten, damit es erfolgreicher verläuft als die vergangenen Welt- und Europameisterschaften, bei denen die DFB-Auswahl regelmäßig enttäuschte.

Die DFB-Vorbereitungen sind in vollem Gange, und Sportdirektor Rudi Völler hat nun das Quartier der deutschen Nationalmannschaft während der Europameisterschaft bekannt gegeben. Die DFB-Elf wird ihr Teamquartier in Herzogenaurach aufschlagen. Diese Information wurde von Völler in einem exklusiven Interview mit „Blickpunkt Sport“ im BR Fernsehen bestätigt. Der sogenannte Home Ground von Ausrüster Adidas wird im kommenden Sommer das Basiscamp für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein. An dieser bereits unter dessen Vorgänger Hansi Flick erwogenen Lösung wird nicht mehr gerüttelt.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler. © IMAGO/Marc Schueler

„Wichtig ist, und das steht fest, dass wir während der EM in Herzogenaurach sind. Wir haben da wunderbare Möglichkeiten zu trainieren“, sagte Völler. Ebenfalls ein Pluspunkt für das Quartier ist die relative Nähe zu den drei Spielorten für die Gruppenpartien in München am 14. Juni, Stuttgart am 19. Juni und Frankfurt am 23. Juni. „Da können wir mit dem Bus anreisen“, so der DFB-Sportdirektor weiter.

Heim-EM: Völler nimmt keine Stellung zum Ort des Traininslagers

Das Quartier in Herzogenaurach weckt jedoch nicht nur positive Erinnerungen in der DFB-Elf. Sowohl während der EM 2021 als auch während der Nations-League-Spiele im Sommer 2022 bezog die Mannschaft unter den damaligen Bundestrainern Joachim Löw und Hansi Flick dort Quartier. Insgesamt wurden aus diesen acht Länderspielen lediglich zwei Siege erzielt.

Nagelsmanns Vorgänger: Das sind alle deutschen Fußball-Bundestrainer Fotostrecke ansehen

Die Frage nach dem Trainingslager vor der Heim-EM, das von Julian Nagelsmann geleitet wird, bleibt noch offen. Es gibt noch drei potenzielle Standorte in der Auswahl, jedoch gab Sportdirektor Völler keine näheren Informationen dazu preis. (smr)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Sascha Mehr sorgfältig überprüft.

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.