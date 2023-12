Tickets für die EM 2024: Turbophase beendet, Fans sehnen Stichtag herbei

Von: Alexander Kaindl

Wer bei der EM 2024 an Tickets gelangen will, braucht Losglück. Nun ist die zweite Phase beendet – für Fans beginnt das lange Warten.

München – Die zweite Phase der UEFA-Ticketvergabe für die EM 2024 in Deutschland war kurz und knackig. Innerhalb von acht Tagen, vom 4. bis zum 12. Dezember (14 Uhr), konnten Fußballfans ihre Bewerbungen einreichen. Der Kontinentalverband wird nun etwa eine Million Tickets an die Anhänger verteilen, die das Turnier live erleben möchten. Hier klären wir wichtige Fragen zum Ticketverkauf.

Wie hoch sind die Erfolgsaussichten für eine Ticketbewerbung? Ehrlich gesagt sind sie eher niedrig. In der ersten Phase gingen bei der UEFA über 20 Millionen Anfragen für insgesamt 1,2 Millionen Tickets ein. Jetzt, wo etwa eine Million Tickets zur Verfügung stehen, dürfte das Interesse weiterhin enorm sein. Seit der Gruppenauslosung am 2. Dezember sind nun die genauen Begegnungen und Termine bekannt. Fans können sich also gezielt für Spiele ihrer Nationalmannschaft bewerben.

Wann erfahren die Gewinner der Auslosung von ihrem Glück? Die zweite Bewerbungsphase für die Tickets endet am 12. Dezember (14 Uhr). Danach müssen sich die Fans eine Weile gedulden – erst Ende Januar wird die UEFA ihre Ticketverlosung abgeschlossen haben. Genauer gesagt sollen bis zum 31. Januar alle glücklichen Gewinner über das Portal informiert werden. In der ersten Phase war das anders: Die Bewerbungsfrist lief vom 3. bis zum 26. Oktober und spätestens am 14. November hatte man Gewissheit.

Tickets für die EM 2024: Es gibt auch noch eine dritte und vierte Bewerbungsphase

Keine EM-Tickets ergattert – welche Möglichkeiten gibt es noch, an Karten zu kommen? Sollte es in der ersten und zweiten Phase nicht mit einem Stadionplatz geklappt haben, gibt es noch zwei weitere Zeiträume, in denen Tickets angeboten werden: Nach den Playoffs, in denen die letzten drei EM-Teams ermittelt werden, gibt es eine weitere Chance. Nach dem 26. März können sich Fans also erneut um Karten bemühen. Eine vierte Phase ist kurz vor dem Start der Europameisterschaft (Beginn am 14. Juni) geplant. Insgesamt geht es um etwa eine halbe Million Tickets.

Tickets über den DFB: Eine Alternative zur UEFA boten die jeweiligen Verbände während der zweiten Bewerbungsphase an. Die europäische Fußball-Union stellt dem DFB und allen anderen Teilnehmern jeweils 10.000 Tickets pro Spiel zur Verfügung. In Deutschland wurde dieses Kontingent an die verschiedenen Fanclubs, wobei der Fan Club Nationalmannschaft der größte ist, weitergegeben. Die Mitglieder können also auch auf diesem Weg ihr Glück versuchen. Fest steht auch: Sollte Deutschland die Gruppenphase überstehen und ins Achtelfinale einziehen, werden über den DFB für dieses Spiel wieder Tickets erhältlich sein, allerdings nur 6000. Auch während des Turniers können also noch Tickets erworben werden.

EM-Tickets kaufen: Eine Möglichkeit steht mehr zur Verfügung

Was hat es mit der Turnierregistrierung auf sich? Wer keinem Fanclub beitreten wollte, aber dennoch eine Chance auf die dort verfügbaren Tickets haben möchte, konnte die Turnierregistrierung nutzen. Gegen eine Gebühr von fünf Euro konnte man sich bei einem Fanclub quasi einkaufen, um in den Kartenpool zu gelangen. Diese Option war jedoch nur bis zum 1. Dezember möglich.

Es gibt also noch einige Chancen, vor dem Start der Europameisterschaft an Eintrittskarten zu gelangen. Selbst wenn eine persönliche Anwesenheit im Stadion nicht möglich ist, kann ein solches Turnier eine einzigartige Stimmung in einem ganzen Land erzeugen. Wer das Sommermärchen 2006 miterlebt hat, wird dies zweifellos bestätigen können. (akl)

