25 Spieler im DFB-Training vor Ungarn-Abflug

Fokussiert: Bundestrainer Hansi Flick hat mit dem DFB-Team Ungarn vor Augen. © Christian Charisius/dpa

Hansi Flick hat mit 25 Spielern seines Kaders das Abschlusstraining vor dem Abflug zum Nations-League-Spiel in Ungarn bestreiten können.

Herzogenaurach - Der Bundestrainer hielt auf dem Übungsplatz in Herzogenaurach zunächst eine kurze Ansprache an die Fußball-Nationalspieler. Während des Aufwärmprogramms seiner Kollegen absolvierte Bayern-Profi Serge Gnabry allerdings eine individuelle Laufeinheit. Wegen eines Muskelfaserrisses fehlt im DFB-Team aktuell nur der Dortmunder Marco Reus.

Die Nationalmannschaft wird am späten Nachmittag nach Budapest fliegen. Dort steht am Samstag (20.45 Uhr/RTL) die dritte Partie des UEFA-Wettbewerbs innerhalb einer Woche an. Nach den beiden 1:1-Remis in Italien und gegen England liegt die Flick-Elf in ihrer Gruppe mit zwei Punkte hinter Italien (4 Punkte) und Ungarn (3) auf Platz drei vor Schusslicht England (1). DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte am Donnerstag einen Sieg in Budapest als klares Ziel formuliert.

Zur Mittagszeit (12.45 Uhr) werden sich Flick und Thomas Müller noch auf der DFB-Pressekonferenz zu Fragen zum Ungarn-Spiel äußern. dpa