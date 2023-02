267 Tore für Tottenham Hotspur: Harry Kane feiert Torrekord

Harry Kane feiert seinen Treffer zum 1:0. © Kieran Cleeves/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Harry Kane hat sich in die Geschichtsbücher von Tottenham Hotspur geschossen. Seinem Trainer ist das sogar einen Anruf aus dem Krankenstand wert.

London - Antonio Conte griff auf dem Krankenlager zum Telefon. Der Trainer von Tottenham Hotspur, der wegen einer Gallenblasen-Operation außer Gefecht gesetzt ist, rief in der Umkleidekabine an und gratulierte Harry Kane zum Torrekord. „Du hast mich stolz gemacht“, sagte der Italiener am Handy, wie in einem bei Sky Sports veröffentlichten Video zu hören und zu sehen ist.

Der beim FC Bayern München gehandelte Stürmerstar Kane lächelte dabei glücklich. Der englische Fußball-Nationalspieler hatte zuvor die Glückwünsche seiner Teamkollegen entgegengenommen. „Es ist schwer in Worte zu fassen“, sagte der 29-Jährige beim Sender Sky, nachdem er beim 1:0-Sieg der Spurs gegen Meister Manchester City seinen 267. Treffer für die Spurs erzielt hatte. „Ich bin so froh, dass das bei einem Sieg passiert ist.“

Der bisherige Rekord hatte über 50 Jahre Bestand gehabt. Jimmy Greaves, der bis 1970 für Tottenham auflief, hatte 266 Treffer für die Londoner erzielt. „Er ist ein absoluter Held, einer der besten Stürmer, die es im Fußball gab“, sagte Kane über den 2021 gestorbenen Greaves, „es ist toll, mit ihm in einem Atemzug genannt zu werden. Und ihn zu überholen, ist ein großer Moment für mich.“

Kane knackte als dritter Spieler die 200-Tore-Marke

Schon vor rund zwei Wochen hatte Kane die Bestmarke von Greaves erreicht. Seitdem wartete er auf sein nächstes Liga-Tor. Umso mehr freute sich der England-Kapitän, dass es nun im eigenen Stadion klappte. „Es war etwas Besonderes, das vor unseren Fans zu erreichen“, sagte er. „Es wurde in den letzten zwei Wochen so viel darüber geredet. Es jetzt in so einem großen Spiel zu schaffen, ist sogar noch schöner.“

Gleichzeitig knackte Kane als erst dritter Spieler die Marke von 200 Premier-League-Toren. „Als ich angefangen habe, regelmäßig zu spielen, hätte ich mir nicht mal erträumt, 200 Premier-League-Tore zu erzielen“, sagte er. „Ich habe noch ein paar Jahre vor mir, also kommen hoffentlich noch ein paar mehr dazu.“

Vor Kane hatten das nur Alan Shearer (260) und Wayne Rooney (208) geschafft, die dafür allerdings länger brauchten. Kane erzielte seine 200 Tore in 304 Spielen, Shearer in 306, Rooney brauchte sogar 462 Einsätze. dpa