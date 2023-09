Magath watscht Nagelsmann ab: Streit um Bundestrainer-Posten

Von: Christoph Klaucke

Felix Magath hält Julian Nagelsmann für ungeeignet als Bundestrainer. Er selbst und zwei weitere erfahrene Trainer könnten laut ihm die Lösung sein.

Frankfurt – Die Suche nach einem neuen Bundestrainer ist in vollem Gange. Nachdem Hansi Flick seinen Posten räumen musste, plant Sportdirektor Rudi Völler bis spätestens Mitte Oktober einen Nachfolger zu benennen. Es gibt viele potenzielle Kandidaten, doch Julian Nagelsmann wird derzeit als Favorit gehandelt. Felix Magath sieht sich selbst als geeigneten Kandidaten und zweifelt an der Eignung seines jüngeren Kollegen.

Felix Magath Geboren: 26. Juli 1953 (70 Jahre alt) in Aschaffenburg letzte Station als Trainer: Hertha BSC Größte Erfolge als Trainer: Deutscher Meister (2005, 2006, 2009)

Felix Magath zeigt Interesse am Posten des Bundestrainers

Felix Magath befindet sich momentan im Urlaub und wartet auf einen Anruf von Völler, er wäre nicht abgeneigt, den Posten des Bundestrainers zu übernehmen. „Ich bin zurzeit im Urlaub, bei mir steht das Telefon still, ich liege viel in der Sonne und ruhe mich aus, um fit zu sein, für eventuelle Aufgaben, die in Zukunft kommen“, so der 70-jährige pensionierte Trainer, der seit seiner erfolgreichen Rettungsaktion bei Hertha BSC vor einem Jahr ohne Beschäftigung ist.

Aber was, wenn der DFB sich doch noch bei ihm melden sollte? „Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist ja so, dass man über einen Job – egal, ob es der Bundestrainer-Job, Arzt oder sonst irgendwas ist – natürlich erst einmal reden muss. Wie sind die Vorstellungen der einen und wie der anderen Seite?“, äußerte sich der Meistertrainer von FC Bayern und VfL Wolfsburg in einem Interview mit Sky.

Felix Magath hält Julian Nagelsmann als Bundestrainer für ungeeignet. © Sven Simon/Imago/Christian Charisius/dpa

Magath watscht Nagelsmann ab: Streit um Bundestrainer-Posten

„Insofern kann ich Ihnen heute nicht sagen: Ich will es machen. Ich kann Ihnen nur sagen: Ich glaube, dass ich mir das zutraue“, bringt sich Magath beim DFB als Bundestrainer in Stellung. „Sollte man irgendwann auf die Idee kommen und mich fragen, dann würde ich anfangen zu überlegen, ob ich diese Aufgabe übernehmen soll.“

Julian Nagelsmann traut Magath die wichtige Position im deutschen Fußball mit Blick auf die EM 2024 jedoch nicht zu. Der 70-Jährige sieht den 36-jährigen Ex-Bayern-Trainer nicht als idealen Kandidaten, um erneut die Nachfolge von Flick anzutreten. „Ich bin ja der Meinung, dass für die deutsche Fußball-Auswahl ein erfahrener Trainer besser wäre“, meinte Magath und verteilt damit an Nagelsmann eine Watschn.

Magath favorisiert Rudi Völler als neuen Bundestrainer

Schon während Nagelsmanns Zeit beim FC Bayern gab es Diskussionen über seine fehlende Erfahrung. Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete Nagelsmann damals als Trainer-Talent. Auch Magath nimmt dieses Argument nun auf, obwohl der Meistertrainer von 2022 bereits seit sieben Jahren als Cheftrainer im Profibereich tätig ist und zuvor jahrelang im Nachwuchsbereich gearbeitet hat.

Neben sich selbst bringt Magath auch zwei weitere erfahrene Trainer ins Gespräch: Rudi Völler und Louis van Gaal. „Wir haben das ja gestern gesehen, dass es ein anderer Auftritt war als die Spiele vorher. Die Tatsache ist eindeutig, dass die Mannschaft positiv auf Rudi reagiert“, äußerte Magath nach dem 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich am Dienstag. „Das ist bei der ganzen Geschichte natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Daher hat Rudi natürlich die besten Möglichkeiten, diese Mannschaft zur Leistung zu bringen.“ Allerdings möchte sich Völler nicht dauerhaft auf die Bank setzen.

Felix Magath sieht Louis van Gaal als geeigneten Bundestrainer

„Jetzt gilt es vor allem daran zu arbeiten, den Spielern wieder Sicherheit zu geben“, fordert Magath, der Louis van Gaal für geeignet hält: „Selbstverständlich ist er ein Mann, über den man sich Gedanken machen kann.“ Der ehemalige Bondscoach hatte bereits angegeben, dass er nicht abgeneigt wäre. Auch Bastian Schweinsteiger wünscht sich van Gaal als Bundestrainer. (ck)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christoph Klaucke sorgfältig überprüft.