Komplette Eskalation in der Niederlande: Ajax-Duell mit Feyenoord abgebrochen

Von: Jannek Ringen

Am Sonntag kam es zum Derby zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam. Die Partie fand jedoch ein jähes und unschönes Ende.

Amsterdam – In den Niederlanden elektrisiert „De Klassieker“ zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam immer wieder die Fans. Am Wochenende sollte die Partie in der Eredivisie erneut ausgetragen werden. Doch aufgrund von anhaltenden Ausschreitungen auf Seiten der Heimfans wurde das Spiel beim Stand von 0:3 aus Sicht von Ajax abgebrochen.

Ajax Amsterdam Gegründet: 18. März 1900 Meisterschaften: 36 (zuletzt 2022) Champions-League-Titel: 4 (zuletzt 1995)

Ajax verpasst die Champions League – enttäuschender Saisonstart

In der vergangenen Saison landete der niederländische Rekordmeister Ajax auf einem enttäuschenden dritten Platz und spielte mit 13 Punkten Rückstand keine Rolle im Kampf um die Meisterschaft in der Eredivisie. Durch den dritten Platz verpasste der Club erstmals seit der Saison 2017/2018 wieder die Champions League und muss jetzt in der Europa League ran.

In dieser Saison sollte bei Ajax alles besser werden, jedoch startete die Mannschaft um Mittelfeld-Talent Kenneth Taylor mit fünf Punkten aus vier Spielen schwach in die neue Spielzeit und hatte vor der Partie am Wochenende bereits einen deutlichen Rückstand auf die Top-Teams. Im Derby gegen Feyenoord ereignete sich dann sowohl sportlich als auch neben dem Platz ein neuer Negativhöhepunkt in der jüngeren Vereinsgeschichte.

Die Partie zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam musste wegen anhaltender Ausschreitungen abgebrochen werden. © IMAGO / Pro Shots

Derby eskaliert – Partie Ajax gegen Feyenoord abgebrochen

Der amtierende Meister Feyenoord reiste am Sonntag ungeschlagen zum kriselnden Club in die Johan Cruyff Arena. Ajax wollte im Topspiel die Kehrtwende schaffen und startete bemüht in die Partie. Bereits nach 18 Minuten lag man durch einen Doppelpack von Santiago Gimenez mit 0:2 zurück. Noch vor der Pause stellte Igor Paixao auf 3:0 für die Gäste, was insbesondere die Heimfans verärgerte.

Im ersten Durchgang wurde die Partie bereits aufgrund eines Becherwurfs unterbrochen, wurde dann allerdings wieder fortgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Fans von Ajax reichlich Pyrotechnik abgebrannt. In Durchgang zwei landeten kurz nach Wiederbeginn einige Leuchtraketen im Strafraum von Feyenoord-Keeper Timon Wellenreuther. Die dritte Unterbrechung sorgte laut Regularien des niederländischen Verbands dafür, dass die Partie von Schiedsrichter Serdar Gözübüyük abgebrochen wurde.

Turbulente Zeiten auch außerhalb des Platzes – Ajax entlässt Mislintat

Vor dem Stadion randalierten zahlreiche Ajax-Fans weiter und wollten in den Innenbereich eindrängen. Es ist bereits das zweite Spiel in diesem Jahr, welches zwischen diesen beiden Teams abgebrochen wurde. Im April beim Pokalhalbfinale wurden Gegenstände auf das Spielfeld geworfen und sorgten unter anderem dafür, dass Ajax-Spieler Davy Klaassen eine Platzwunde davon trug. Der niederländische Verband vermeldete vor kurzem, dass die Partie am 27. September um 14:00 Uhr beim Stand von 3:0 für Feyenoord fortgesetzt wird.

Bei Ajax sind es derzeit turbulente Zeiten auf und neben dem Platz. Die sportliche Krise wird von Unruhen innerhalb der Clubführung untermalt. Der technische Direktor Sven Mislintat wurde aufgrund eines nicht gemeldeten Interessenkonflikts bei einigen Transfers entlassen. Der niederländische Rekordmeister ist in einer tiefgreifenden Krise! (jari)