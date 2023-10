Abbruch in Montpellier: Feuerwerkskörper verletzt Torwart

Mory Diaw, Torhüter von Clermont Foot wird mit einer Trage vom Feld transportiert, nachdem ein Feuerwerkskörper in seiner unmittelbareren Nähe explodiert war. © Pascal Guyot/AFP/dpa

In der französischen Ligue 1 ist das Fußballspiel zwischen Montpellier HSC und Clermont Foot abgebrochen worden, nachdem ein Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Gäste-Torwart Mory Diaw explodiert war.

Montpellier - Der Clermont-Keeper fiel bei dem Vorfall in der ersten Minute der Nachspielzeit zu Boden, wurde auf dem Rasen behandelt und schließlich mit einer Trage abtransportiert. Montpellier hatte zu dieser Zeit mit 4:2 in Führung gelegen. Clermont-Verteidiger Neto Borges sah anschließend noch die Rote Karte, weil er den Montpellier-Fans den Mittelfinger gezeigt hatte.

Der Schiedsrichter habe nach Rücksprache mit dem Vereinsarzt von Clermont das Spiel abgebrochen, weil Diaw schwer traumatisiert gewesen sei, teilte der Sicherheitschef von Montpellier mit. Dem Club droht nun, die drei sicheren Punkte am Grünen Tisch zu verlieren.

In Frankreich häufen sich in letzter Zeit die Zuschauer-Skandale. Beim Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille hatten jüngst PSG-Fans mit homophoben Gesängen für einen Eklat gesorgt. Und Traditionsclub Girondins Bordeaux hatte im letzten Saisonspiel gegen Rodez eine Fan-Attacke gegen einen gegnerischen Spieler samt Spielabbruch den möglichen Aufstieg in die Ligue 1 gekostet. dpa