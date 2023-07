Transfer: Völlig überraschender Abgang bei Eintracht Frankfurt?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und will Ersatzkeeper Ramaj offenbar verleihen, damit dieser Spielpraxis sammeln kann.

Frankfurt – In diesem Sommer steht bei Eintracht Frankfurt ein größerer Umbruch an. Nicht nur auf der Position des Trainers gibt es eine Veränderung von Oliver Glasner zu Dino Toppmöller, auch der Kader wird ein anderes Gesicht haben als noch in der vergangenen Spielzeit. Insgesamt spielte die SGE eine mittelmäßige Saison, am Ende stand immerhin noch die Qualifikation für die Conference League.

Diant Ramaj Geboren: 19. September 2001 (Alter 21 Jahre), Stuttgart Verein: Eintracht Frankfurt Position: Torhüter

Eintracht Frankfurt plant Kader für 2023/24

Eintracht Frankfurt verliert mit Daichi Kamada und Evan Ndicka zwei Leistungsträger und Führungsspieler, die jahrelang starke Leistungen gezeigt haben. Das Duo lehnte eine Vertragsverlängerung ab und wechselt zur finanzstärkeren Konkurrenz ins Ausland, gegen die die SGE schließlich keine Chance hatte. Jesper Lindström, Randal Kolo Muani und Djibril Sow sind weitere Stammspieler, die vor dem Absprung stehen könnten.

Doch nicht nur Leistungsträger werden die SGE verlassen, auch bei den Profis aus der zweiten Reihe stehen Veränderungen an. Almamy Toure ist bereits weg, Christopher Lenz darf den Verein auch verlassen. Von den Leihrückkehrern werden Jens Petter Hauge und Igor Matanovic die Chance bekommen, sich in der Vorbereitung zu zeigen.

Diant Ramaj könnte Eintracht Frankfurt per Leihe verlassen. © IMAGO/ULMER

Dagegen haben Ali Akman, Jerome Onguene und Ragnar Ache keine Zukunft am Main. Das Trio darf gehen. Anders verhält es sich bei Diant Ramaj, Nummer zwei hinter Kevin Trapp im Tor von Eintracht Frankfurt. Der junge Keeper kam 2021 vom FC Heidenheim zu den Adlern und erwies sich als verlässlicher Ersatz für den deutschen Nationaltorhüter, wenn dieser ausfiel.

Eintracht Frankfurt denkt über Leihe von Ramaj nach

Für ein 21-jähriges Talent ist die Einsatzzeit, die Ramaj bei Eintracht Frankfurt bekommt, aber zu wenig. Der Keeper benötigt Spielpraxis auf hohem Niveau, um sich weiterentwickeln zu können. Nach Informationen der Bild denkt die SGE deshalb über eine Leihe nach. Ramaj besitzt am Main noch einen Vertrag bis 2027.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Zu welchem Verein es den Torhüter ziehen könnte, ist unklar. Sollte Ramaj den Klub vorübergehend verlassen, dürfte Eintracht Frankfurt eine neue Nummer zwei verpflichten. (smr)