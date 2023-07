Bei Eintracht Frankfurt chancenlos: Stürmer vor plötzlichem Abgang?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Angreifer Ali Akman kehrt von seiner Leihe zurück zu Eintracht Frankfurt, soll aber direkt wieder abgegeben werden. Führt eine Spur in die Niederlande?

Frankfurt – Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hat derzeit alle Hände voll zu tun. Seine Aufgabe ist es, einen Kader zusammenzustellen, mit dem Trainer Dino Toppmöller um die internationalen Plätze spielen kann. Der SGE-Sportchef muss Spieler holen, die die Abgänge von Leistungsträgern wie Daichi Kamada und Evan Ndicka kompensieren und den Kader darüber hinaus stärker machen.

Ali Akman Geboren: 18. April 2002 (Alter 21 Jahre), Yıldırım, Türkei Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt plant Kader für 2023/24

Auf der Seite der Abgänge soll es ebenso Bewegung geben, wie auf der Seite der Zugänge. Mehrere Profis können Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen, darunter auch Spieler, die von einer Leihe zurückkehren. Ragnar Ache zeigte seine Qualität bei Greuther Fürth und wird von mehreren Zeitligisten umworben, Ali Akman dagegen konnte in der vergangenen Saison keine große Eigenwerbung betreiben.

Der Angreifer wurde an den türkischen Zweitligisten Göztepe ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. In der Theorie ein vernünftiger Plan, der in der Praxis aber nicht funktionierte. Akman schaffte es nicht, sich durchzusetzen und kam auf lediglich 16 Pflichtspieleinsätze, die meisten als Einwechselspieler in der Schlussphase einer Partie. Seit 1. Juli ist er wieder zurück bei Eintracht Frankfurt.

Ali Akman von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jan Huebner

Bei Cheftrainer Dino Toppmöller wird er keinerlei Chance auf regelmäßige Einsätze haben, dafür reicht die Qualität des ehemaligen türkischen U21-Nationalspielers einfach nicht aus. Eintracht Frankfurt würde Akman keine Steine in den Weg legen, doch den Angreifer zum festen Wechsel zu bewegen ist nicht gerade einfach, besitzt er am Main doch einen lukrativen Vertrag bis Ende Juni 2025.

Eintracht Frankfurt: Akman soll Klub verlassen

Nach Informationen des Onlineportals Fussballtransfers.com sind die beiden niederländischen Klubs Heracles Almelo und ADO Den Haag offenbar nicht abgeschreckt aufgrund der schwachen letzten Saison des 21-Jährigen und würden ihn gerne verpflichten. Das könnte auch daran liegen, dass Ali Akman einst in der niederländischen ersten Liga überzeugen konnte. 2021/22 spielte er für NEC Nijmegen und erzielte sechs Treffer in 28 Spielen.

Die erfolgreichsten Trainer von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Wie das Onlineportal Fussballtransfers.com berichtet, verlangt Eintracht Frankfurt 500.000 Euro plus Boni für Akman. Ob einer der niederländischen Vereine diese Summe zahlt, ist unklar. Es könnte sein, dass die SGE den interessierten Klubs deutlich entgegenkommen muss, um Akman von der Gehaltsliste zu bekommen. (smr)