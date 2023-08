Abseits, Schiedsrichter, Nachspielzeit: DFB passt Regeln zur neuen Saison an

Von: Melanie Gottschalk

Bald hat das Warten ein Ende: Am 18. August startet die Bundesliga in eine neue Spielzeit. Der DFB hat pünktlich dazu einige Regeln angepasst.

Frankfurt – Zur neuen Saison gibt der DFB auch immer Regeländerungen bekannt – so natürlich auch in diesem Sommer. Die Neuerungen sind bereits zum 1. Juli 2023 in Kraft getreten und betreffen unter anderem die Abseitsregelung, die Rolle des Vierten Offiziellen und die Nachspielzeit. Wir geben einen Überblick.

DFB reagiert auf Szene aus dem WM-Finale 2022

„Erzielen eines Tores mit einer zusätzlichen Person auf dem Spielfeld“: Mit einer Änderung der Regel 3 nimmt der DFB nach eigenen Angaben Bezug auf einen Vorfall beim WM-Finale 2022 zwischen Frankreich und Argentinien. Beim 3:2 für Argentinien, das Lionel Messi erzielte, war ein Auswechselspieler bereits auf den Platz gelaufen, bevor der Ball die Torlinie zum Torerfolg überschritten hatte. Laut der bisherigen Regelung – wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte – hätte das Tor nicht anerkannt werden dürfen.

Stattdessen hätte es einen direkten Freistoß für das gegnerische Team geben müssen. Um eventuelle Probleme bei dieser Regel zu vermeiden, ergänzte der DFB nun folgenden Zusatz: „…nur wenn diese Person ins Spiel eingreift, kommt es auch zu diesem direkten Freistoß“, schreibt der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Homepage.

Vierter Offizieller wird mit anderen Schiedsrichter-Assistenten gleichgestellt

„Weitere Spieloffizielle“: Der Vierte Offizielle, der vor allem im Profibereich zum Einsatz kommt, wird durch eine Änderung der Regel 6 laut DFB mit den anderen Schiedsrichter-Assistenten gleichgesetzt. Wenn er eine bessere Sicht als der Schiedsrichter auf eine Situation hat, darf er nun offiziell in die Entscheidungsfindung eingreifen.

„Nachspielzeit“: Der DFB erweitert auch Regel 7, die die Nachspielzeit regelt. Demnach wurde explizit der Torjubel als neuer Punkt aufgenommen, „um damit die Wertschätzung und die Bedeutung herauszustreichen“, heißt es in der Mitteilung des Verbandes. Doch gerade in einem Spiel, in dem viele Tore fallen, verstreicht durch langanhaltenden Torjubel viel Zeit. Diese Zeit wird nun künftig nachgeholt. Es könnte also künftig häufiger zu längeren Nachspielzeiten kommen.

Weitere Reglementierung der Ausführung eines Strafstoßes

„Disziplinarmaßnahmen“: Regel 12 bestimmt, wann es zu einer Reduzierung der Strafe aufgrund eines taktischen Fouls beziehungsweise einer Verhinderung einer klaren Torchance oder auch eines verheißungsvollen Angriffs zur Anwendung kommt. Bisher hieß es: „dem Versuch, den Ball zu spielen...“, hinzu kommt in der neuen Saison nun noch: „...oder bei einem Zweikampf um den Ball.“ Bedeutet: Es sind nur noch Fälle ausgeschlossen, in denen es ein Halten, Ziehen oder Stoßen gibt, ohne eine Chance auf den Ball zu haben.

„Strafstoß: Ausführung“: Die Ausführung eines Strafstoßes ist bisher schon streng reglementiert, so darf der Torhüter den Schützen beispielsweise nicht unsportlich ablenken. Nun kommt zur neuen Saison aber ein weiterer Punkt hinzu. Demnach darf der Keeper künftig den Torpfosten, die Querlatte und das Tornetz nicht mehr derart berühren, dass dadurch die Torlatte schwingt und der Schütze so abgelenkt werden kann, schreibt der DFB.

DFB definiert das Thema Abseitsvergehen noch genauer

„Abseitsvergehen“: Das Thema Abseits ist seit vielen Jahren immer wieder ein Streitpunkt. Um das Thema noch genauer zu definieren, hat der DFB das absichtliche Spielen des Balles weiter definiert. „Ein absichtliches Spielen liegt vor, wenn ein Spieler den Ball unter Kontrolle bringen könnte und sich dabei auch nicht unter klarer Bedrängnis befinden“, heißt es in der Mitteilung. Hinzu kommen noch weitere Parameter:

Der Ball legt eine gewisse Distanz zurück und der Spieler hat klare Sicht auf den Ball

der Ball kommt in einer Geschwindigkeit, sodass der Ball auch zu „verarbeiten“ ist

der Ball geht in die zu erwartende Richtung, es ist kein Ping-Pong-Effekt zu erkennen

der Spieler hat Zeit, seine Bewegungen zu koordinieren, das heißt, er ist weder in einer Sprung- noch Streckbewegung und versucht auch nicht mit letztem Einsatz, durch einen Spreizschritt den Ball zu bekommen.

