Abstiegskracher in der 2. Liga: SV Sandhausen empfängt Hansa Rostock

Am Freitag

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nils Wollenschläger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Freitag (12. Mai) steigt in der 2. Bundesliga das Abstiegsduell SV Sandhausen gegen F.C. Hansa Rostock. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Lesen Sie auch SV Sandhausen gegen Hansa Rostock – alle Infos heute im Live-Ticker SV Sandhausen gegen Hansa Rostock – alle Infos heute im Live-Ticker

In der 2. Bundesliga geht es in den Saisonendspurt. Am Freitagabend (12. Mai) empfängt Schlusslicht SV Sandhausen den F.C. Hansa Rostock.

SV Sandhausen gegen F.C. Hansa Rostock – alle Infos zur 2. Bundesliga finden Sie im Live-Ticker von HEIDELBERG24.

Anstoß im BWT-Stadion am Hardtwald ist am Freitag um 18:30 Uhr. Die Partie wird live von Sky übertragen. (nwo)

Rubriklistenbild: © Axel Heimken/dpa