AC Florenz gegen West Ham United: Conference-League-Finale live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Finale der Conference League kommt es zum Duell zwischen dem AC Florenz und West Ham United. So verfolgen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Prag – In der UEFA Conference League steht das große Finale an. In Prag kommt es zum Duell zwischen dem italienischen Klub AC Florenz und dem englischen Verein West Ham United. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, in dem am Ende vermutlich die Tagesform darüber entscheidet, wer den Pokal in die Höhe strecken darf.

Im Halbfinale setzte sich West Ham gegen den AZ Alkmaar aus den Niederlanden durch. Nach einem 2:1-Hinspiel siegte der Premier-League-Klub auch im Rückspiel mit 1:0 und ließ keinen Zweifel daran, wer ins Endspiel in Prag einzieht. Für West Ham war es das zweite europäische Halbfinale in Serie, 2021/22 schied man aber in der Europa League gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt aus.

AC Florenz gegen West Ham United: Wer gewinnt das Conference League-Finale?

Serie-A-Klub AC Florenz machte es im Halbfinale deutlich spannender. Nach einem 1:2 im heimischen Stadion gegen den FC Basel aus der Schweiz siegten die Italiener ebenfalls 2:1 im Rückspiel.

In einer dramatischen Verlängerung samt achtminütiger Unterbrechung wegen eines medizinischen Notfalls, war es Antonin Barak in der neunten Minute der Nachspielzeit, der zum umjubelten 3:1 für Florenz traf. Diesen Lucky Punch konnten die Basler nicht mehr kontern.

Im Finale der Conference League kommt es zum Duell zwischen dem AC Florenz und West Ham United. © IMAGO/Shutterstock

Das Finale der Conference League zwischen dem AC Florenz und West Ham United steigt am Mittwoch, 7. Juni 2023, um 21.00 Uhr in Prag. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

AC Florenz gegen West Ham United: Conference-League-Finale live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL Nitro zeigt das Conference-League-Finale zwischen dem AC Florenz und West Ham United am Mittwoch, 07.06.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt das am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

AC Florenz gegen West Ham United: Conference-League-Finale im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Conference-League-Finale zwischen dem AC Florenz und West Ham United am Mittwoch, 07.06.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Finale in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

(smr)