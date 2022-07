Polizei hält Milan-Star für Verbrecher - und entschuldigt sich dann

Von: Vinzent Fischer

Tiemoué Bakayoko fuhr mit seinem Auto durch Mailand. Dann stoppte ihn die Polizei und richtete Schusswaffen auf sein SUV. Was war passiert?

Mailand - Drama um Tiemoué Bakayoko. Der Mittelfeldspieler vom italienischen Meister AC Mailand geriet ins Visier der Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle hielten ihn die Beamten minutenlang fest und durchsuchten den französischen Nationalspieler. Eine Polizistin richtete gar ihre Schusswaffe gegen Bakayokos Auto. Mehrere Millionen Menschen sahen den dazugehörigen Clip in den sozialen Netzwerken.

Tiemoué Bakayoko: Polizei richtet Schusswaffen auf das Auto des Milan-Stars

Das Video zeigt den Moment, in dem Bakayoko von den Beamten gegen das Polizeiauto gedrückt und durchsucht wird. Die Polizisten tasten den Fußballer auf der Suche nach verdächtigen Gegenständen ab. Währenddessen richtet eine Beamtin ihre gezogene Waffe in das hochmotorisierte SUV des Mittelfeldspielers. Ein weiterer Polizist richtet seine Pistole zunächst auf das Auto.

Nach einiger Zeit erkennen die Polizisten dann, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Als Entschuldigung gibt es für Bakayoko ein paar Schulterklopfer. Der 27-Jährige wird darauf aus der Kontrolle entlassen. Doch warum genau gingen die Polizisten so drastisch zu Werke?

Mailänder Polizei klärt auf: Das steckt hinter Bakayokos Kontrolle

Ein Sprecher der örtlichen Polizeibehörde bestätigte den Vorfall auf Anfrage der dpa. Demnach fand der Einsatz am Morgen des 3. Juli statt. Zuvor hatten sich nach Polizeiangaben Zeugen gemeldet, weil es in den frühen Morgenstunden in der Nähe zu einer Konfrontation zwischen Männern mit einer Pistole - wie sich später herausstellte, war sie aus Plastik - in einem Restaurant gekommen sei.

Einer der mutmaßlichen Täter trug den Beschreibungen der Anrufer zufolge ein grünes Shirt. Sie seien in einem hochmotorisierten Wagen davongefahren. Die Polizei stoppte deshalb bei der anschließenden Fahndung nach eigenen Angaben den SUV Bakayokos, auch weil dieser ein dunkelgrünes Shirt trug.

Tiemoué Bakayoko: Rassismus-Debatte um Italiens Polizei entbrannt

In den sozialen Netzwerken ist nun eine Debatte über den Vorfall entbrannt. So werfen einige Nutzer den Polizisten Rassismus vor. Die Beamten hätten den Milan-Star lediglich aufgrund von rassistischer Stereotype kontrolliert. Seit Jahren stehen die Behörden aufgrund von Racial Profiling in der Kritik. (vfi/dpa)