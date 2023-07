Fix: Ex-Eintracht-Coach übernimmt Top-Klub

Von: Sascha Mehr

Ein ehemaliger Cheftrainer von Eintracht Frankfurt hat einen neuen Job. Adi Hütter übernimmt die AS Monaco mit sofortiger Wirkung.

Monaco – Die lange Zeit ohne Trainerjob hat endlich ein Ende für Adi Hütter, Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt. Der Österreicher wird Cheftrainer von der AS Monaco und soll den Traditionsklub aus dem Fürstentum in die Champions League führen. In der vergangenen Saison landeten die Monegassen in der Ligue 1 nur auf einem enttäuschenden sechsten Platz.

Adi Hütter Geboren: 11. Februar 1970 (Alter 53 Jahre), Hohenems, Österreich Verein: AS Monaco Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt: Ex-Trainer Hütter mit neuem Job

„Wir freuen uns sehr, Adi Hütter bei der AS Monaco begrüßen zu dürfen. In den letzten Jahren hat sich Adi in verschiedenen Ligen sowie auf der kontinentalen Bühne bewährt. Dieser große Erfahrungsschatz gepaart mit seinen Führungsqualitäten und seinem lebendigen, zukunftsorientierten Stil ist genau das, was wir von ihm erwarten, wenn wir die erste Mannschaft auf die nächste Stufe bringen wollen. Willkommen Adi“, sagte Monacos Direktor Profifußball Thiago Scuro.

Hütter tritt die Nachfolge des Belgiers Philippe Clement an, für den das Verpassen der internationalen Wettbewerbe das Aus bedeutete. Bei seinem neuen Klub ist Hütter der fünfte ausländische Cheftrainer in Serie. Vor Clement waren der Kroate Niko Kovac, der Spanier Robert Moreno und der Portugiese Leonardo Jardim im Fürstentum am Ruder.

Adi Hütter (r.) wird Trainer beim AS Monaco. © Darius Simka via www.imago-images.de

Das erste Mal in eine große europäische Liga ging es für Hütter 2018, als er Eintracht Frankfurt nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale 2018 übernahm. Coach Niko Kovac wechselte zum FC Bayern und machte Platz für Hütter, der von den Young Boys Bern den Schritt in die Bundesliga wagte. Mit den Adlern schaffte es der 53-Jährige ein Jahr später bis ins Halbfinale der Europa League, scheiterte aber im Elfmeterschießen am späteren Sieger FC Chelsea.

Eintracht Frankfurt: Ex-Trainer Hütter übernimmt Monaco

Anschließend ging es weiter zu Borussia Mönchengladbach. Die Elf vom Niederrhein zahlte eine hohe Ablöse an Eintracht Frankfurt, um den 53-Jährigen loszueisen. Der Wechsel stellte sich im Nachhinein aber als Fehler heraus. Nach seiner ersten Saison in Gladbach musste Hütter schon wieder gehen. Anschließend war er ein Jahr lang ohne Anstellung.

Nach dem Rauswurf in Mönchengladbach wollte Hütter eigentlich nach England. „Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir. Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option. Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen“, sagte er vor einigen Monaten zum kicker.

Nun kam es doch anders und es geht zunächst ins Fürstentum nach Monaco. Dort soll es aber ja bekanntlich auch ganz schön sein. (smr)