Leroy Sané fährt mit privatem Luxus-Mercedes zum DFB-Quartier

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der DFB bereitet sich auf die anstehenden Spiele in der Nations League vor. Leroy Sané kam im privaten Luxus-Mercedes in Herzogenaurach an.

Herzogenaurach - Italien, England, Ungarn, Italien: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in diesem Juni ein gewaltiges Programm. Die DFB-Auswahl bestreitet in den kommenden beiden Wochen vier Spiele in der Nations League, es geht gegen namhafte Gegner. Und das nach einer kräftezehrenden Saison ohne viel Urlaub.

Im Trainingslager von Marbella hatte Bundestrainer Hansi Flick zuletzt die ersten Grundsteine für die WM 2022 gelegt, jetzt bereitet man sich im „Home Ground“ in Herzogenaurach auf die vier Nations-League-Spiele vor. Am Montag kamen die deutschen Nationalspieler auf dem Gelände von Ausrüster Adidas an - manch einer mit einem beeindruckenden fahrbaren Untersatz.

Leroy Sané bei der Ankunft im DFB-Quartier. © Daniel Karmann/dpa

Leroy Sané fährt im privaten Luxus-Mercedes nach Herzogenaurach

Leroy Sané fuhr in einem Luxus-Mercedes vor, der seinen Kollegen die Show stahl. Die Eckdaten des SLS AMG: 571 PS, 320 km/h in der Spitze, Flügeltüren, Kaufpreis um die 200.000 Euro.

Der Profi des FC Bayern München saß selbst am Steuer, wie ein Video von Bild-Reporter Heiko Niedderer zeigt. Auch manch ein anderer Nationalspieler wie Kai Havertz oder Oliver Baumann reiste mit dem Privat-Pkw an. Der Großteil ließ sich aber in den Shuttles von Hauptsponsor VW nach Mittelfranken chauffieren.

Thilo Kehrer über Leroy Sanés Luxus-Mercedes: „Ich denke, das passt“

Der teure Benz war am Dienstag sogar Thema auf der Pressekonferenz. Bild-Reporter Tobias Altschäffl fragte Nationalverteidiger Thilo Kehrer nach dem Gefährt. Der Pariser antwortete mit einem Grinsen: „Ich habe es nicht gesehen, wir sind nicht zur gleichen Zeit angekommen. Aber ja. Ich denke, das passt. Schnelligkeit auf dem Platz und auf der Straße.“

Tempo wird die Nationalmannschaft brauchen, um gut in die Nations League zu starten. Am 4. Juni gastiert man in Bologna, es geht gegen Europameister Italien. Am 7. Juni erwartet man in München den großen Rivalen aus England (alle Infos zum Kauf von Tickets), ehe es am 11. Juni in der ungarischen Hauptstadt Budapest ernst wird. Den Abschluss des Blocks bildet ein erneutes Kräftemessen mit Italien, dieses Mal in Mönchengladbach (14. Juni). (akl)