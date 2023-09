Offizieller Spielball für EM 2024 offenbar enthüllt

Von: Korbinian Kothny

Wie sieht der offizielle Spielball für die EM 2024 in Deutschland aus? Das Fußball-Portal footyheadlines hat erste Bilder vom Spielgerät geleakt.

München – In weniger als neun Monaten ist es so weit: Dann rollt der Ball bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland. Die deutsche Nationalmannschaft wird als Gastgeber das Auftaktspiel bestreiten. Auf wen die DFB-Elf am 14. Juni in der Allianz Arena treffen wird, steht allerdings noch nicht fest. Die Auslosung findet erst Anfang Dezember in der Elbphilharmonie in Hamburg statt.

EM 2024 Austragungsort: Deutschland Austragungszeitraum: 14. Juni – 14. Juli 2024 Teilnehmende Mannschaften: 24

Offizieller EM-Ball wird von Adidas produziert

Bis dahin sollte auch der offizielle EM-Ball vorgestellt sein. Bei der letzten EM wurde der offizielle Spielball im Rahmen der letzten Spieltage der EM-Quali präsentiert. Diese finden für die EM 2024 im November statt.

Das Fußball-Portal footyheadlines will allerdings jetzt schon erfahren haben, wie das Spielgerät für die EM-Endrunde ausschauen soll. Auf ersten Bildern sind dreieckige Muster in Schwarz, Gelb, Rot und Grün zu erkennen. Das Logo der EM 2024 und von Adidas sind hingegen in Blau gehalten.

Logo der EM 24 stellt das Dach des Berliner Olympiastadions dar

Das Logo des Turniers ist von den Flaggen der 55 UEFA-Mitgliedsverbände und ihren Farben abgeleitet, die sich in verschiedenen Kombinationen zusammensetzen und die Form des Daches des Olympiastadions widerspiegeln.

Der berühmte Henri-Delaunay-Pokal befindet sich in der Mitte des Logos, während die 24 farbigen Scheiben um die Trophäe die 24 teilnehmenden Mannschaften der EURO darstellen.

Name von offiziellem EM-Ball noch nicht bekannt

Das Fußball-Portal hat sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht, indem es Trikots oder eben Bälle als erste Plattform geleakt hat. Daher ist es gut möglich, dass es sich bei dem Leak tatsächlich um den offiziellen EM-Ball handelt.

Traditionell bekommen die offiziellen Spielbälle bei EM- und WM-Endrunden auch einen eigenen Namen. Dieser steht allerdings och nicht fest. Bei der EM 2021 in ganz Europa hieß das Spielgerät „Uniforia“, bei der letzten EM in Deutschland 1988 „Tango Europa“. Bei der WM 2006 in der Bundesrepublik wurden die Spiele mit dem „Teamgeist“ absolviert. (kk)