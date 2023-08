Überraschender Neuzugang? Eintracht will offenbar Adli

SGE-Kaderplanung

Eintracht Frankfurt sucht weiter nach Verstärkungen und hat offenbar einen namhaften Nachfolger für Djibril Sow im Visier.

Frankfurt – Die Arbeit am Kader für die Saison 2023/24 läuft bei Eintracht Frankfurt weiter auf Hochtouren. Nach den Transfers von Ellyes Skhiri, der ablösefrei vom 1. FC Köln an den Main wechselt und Robin Koch, der per Leihe von Premier League-Absteiger Leeds United kommt, machte Sportchef Markus Krösche auch einen Angreifer fix. Von Absteiger Hertha BSC zieht es Jessic Ngankam zur SGE.

Yacine Adli Geboren: 29. Juli 2000 (Alter 23 Jahre), Vitry-sur-Seine, Frankreich Verein: AC Mailand Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt plant Kader für 2023/24

Auf der Seite der Abgänge wird es auch bald Bewegung gehen. Krösche bestätigte zuletzt, dass Rafael Borre und Djibril Sow den Verein wohl verlassen werden. Wohin es das Duo zieht, ist noch nicht sicher. Borre wird mit einer Rückkehr nach Südamerika in Verbindung gebracht, bei Sow könnte sich ein Transfer zu Lazio Rom in die Serie A anbahnen.

Für Sow sucht Eintracht Frankfurt derzeit offenbar bereits einen Nachfolger. Nach Informationen der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport, soll sich Sportchef Krösche beim AC Mailand wegen der Möglichkeit einer Leihe von Yacine Adli erkundigt haben. Der Mittelfeldspieler hat bei den Rossoneri wohl keine Zukunft mehr.

+ Kommt Yacine Adli zur Eintracht? © IMAGO

Der Franzose wechselte im Sommer 2020 aus Bordeaux zum AC Mailand, der sich den Transfer 8,5 Millionen Euro kosten ließ. Adli wurde aber umgehend für ein Jahr zurück verliehen und schlug erst zur Saison 2022/23 beim Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison auf. Er kam dann lediglich auf sechs Einsätze in der Serie A und stand nur einmal in der Startelf.

Eintracht Frankfurt: Adli im Anflug?

Der ehemalige U20-Nationalspieler Frankreichs ist aufs Abstellgleis geraten und hat offenbar auch in der anstehenden Saison keine große Chance auf regelmäßige Einsätze. Sein Vertrag läuft noch bis Mitte 2026, deshalb wäre er für mögliche Interessenten alles andere als ein Schnäppchen. Eine Leihe wäre eine kostengünstigere Lösung.

Ein Wechsel könnte für Yacine Adli einen Neuanfang bedeuten. In seiner Zeit in Bordeaux deutete er an, dass er die Qualität für einen Stammplatz in einer der Top-Ligen Europas hat. Könnte er seiner Karriere bei Eintracht Frankfurt einen neuen Schub geben? (smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO